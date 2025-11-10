menu
Περιβάλλον

Καταγράφηκε για πρώτη φορά η γέννηση μιας όρκας στη φύση (video)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Επιστήμονες στη Νορβηγία κατέγραψαν για πρώτη φορά τη γέννηση μιας όρκας στη φύση, ένα μοναδικό γεγονός που απαθανατίστηκε σε εντυπωσιακές φωτογραφίες.

Όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική, η παρατήρηση έγινε στα ανοιχτά του Σκέρβοϊ στον Αρκτικό Κύκλο κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής παρακολούθησης φαλαινών. Ερευνητές και τουρίστες παρακολουθούσαν μια ομάδα όρκων να τρέφεται όταν ξαφνικά το νερό γύρω τους βάφτηκε κόκκινο από αίμα. «Παρακολουθούσαμε ήρεμα τη σίτιση όταν ξαφνικά, κοντά στο σκάφος, είδαμε αίμα να χύνεται παντού», έγραψε η Κρίσζτί Μπαλοτάι φωτογράφος και βιντεογράφος της εταιρείας Orca Channel, σε ανάρτησή της. «Αρχικά δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα είδα ένα μικρό κεφαλάκι να ξεπροβάλλει από το νερό. Είχε μόλις γεννηθεί ένα μωρό όρκα δίπλα μας».

Λίγο μετά τη γέννηση, η υπόλοιπη ομάδα με τις όρκες σχημάτισε έναν προστατευτικό κύκλο γύρω από το νεογνό. Οι όρκες κυρίως θηλυκά και νεαρά άτομα ήταν ιδιαίτερα δραστήριες σπρώχνοντας το μωρό προς την επιφάνεια για να πάρει αέρα. «Τις είδαμε να μεταφέρουν το μωρό στην πλάτη τους και να το κρατούν πάνω από το νερό για να αναπνεύσει. Δεν ήμουν σίγουρη αν ήταν ζωντανό» ανέφερε η Μπαλοτάι.

Ερευνητές του Norwegian Orca Survey έστειλαν ένα drone πάνω από το κοπάδι για να δουν καλύτερα τι συνέβαινε ενώ πέντε άλλα σκάφη παρακολούθησης απομακρύνθηκαν για να μην ενοχλήσουν τις όρκες. Το drone αποκάλυψε ότι το μικρό δυσκολεύτηκε να μείνει στην επιφάνεια για τα πρώτα 15 λεπτά αλλά τελικά κατάφερε να κολυμπήσει μόνο του.

«Η μητέρα ταυτοποιήθηκε ως η NKW-591, ένα γνωστό θηλυκό που παρακολουθούμε από το 2013», Έχει ήδη αποκτήσει αρκετούς απογόνους επομένως είναι έμπειρη μητέρα» αναφέρουν οι ερευνητές. «Το ραχιαίο πτερύγιο του μωρού ήταν ελαφρώς λυγισμένο κάτι φυσιολογικό τις πρώτες ώρες μετά τη γέννηση.Ήταν απίστευτο να βλέπεις κάτι τέτοιο να συμβαίνει στη φύση» σημείωσε η Μπαλοτάι.

Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι η πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση γέννησης όρκας στη φύση και της πρώτης ώρας ζωής ενός νεογνού. Οι ερευνητές παρακολούθησαν διακριτικά την ομάδα μέχρι να πέσει το σκοτάδι κρατώντας απόσταση άνω των 300 μέτρων και αποτρέποντας άλλα σκάφη να πλησιάσουν. Οι επιστήμονες ελπίζουν να ξανασυναντήσουν τη μητέρα και το μικρό τις επόμενες εβδομάδες ενώ στο μεταξύ αναλύουν τα δεδομένα που συνέλεξαν κατά τη διάρκεια και μετά τη γέννηση. «Η καταγραφή της επιβίωσης των νεογνών παραμένει ένας από τους βασικούς στόχους της μακροχρόνιας έρευνάς μας», δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Norwegian Orca Survey.

Αν και ανήκουν στην οικογένεια των δελφινιών, είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο είδος δελφινιών, οι όρκες έγιναν περισσότερο γνωστές με τον όρο «φάλαινες δολοφόνοι» (killer whales) κάνοντας τους περισσότερους να πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα σαρκοφάγο είδος φαλαινών. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πλήθος σημαντικών ερευνών για τις όρκες με τη βοήθεια σύγχρονων μέσων όπως drones που έχουν αποκαλύψει άγνωστα εντυπωσιακά στοιχεία για τον κόσμο τους, τις ικανότητες τους και την συμπεριφορά τους.

