Κάταγμα στον ώμο ο Μαρκεθ, χάνει τα επόμενα δύο Grand Prix

Ο Ισπανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής MotoGP, Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε πτώση την περασμένη Κυριακή κατά την διάρκεια του πρώτου γύρου του Ινδονησιακού Grand Prix, υπέστη κάταγμα και τραυματισμό συνδέσμων στον δεξιό ώμο του, γεγονός που θα τον αναγκάσει να χάσει τους επόμενους δύο αγώνες.

Ο αναβάτης της Ducati επέστρεψε στην Μαδρίτη μετά το ατύχημά του, όταν έχασε την ισορροπία του από τον Ιταλό, Μάρκο Μπετσέκι (Aprilia) και διεκομίσθη αμέσως στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Αυτές οι εξετάσεις αποκάλυψαν «κάταγμα στη βάση της κορακοειδούς απόφυσης και τραυματισμό συνδέσμων στον δεξιό ώμο του», ανέφερε η ομάδα του σε ανακοίνωσή της, αποκλείοντας οποιαδήποτε σχέση με τον προηγούμενο τραυματισμό του στον ίδιο ώμο.

Ωστόσο, δεν υπάρχει σημαντική μετατόπιση των οστών και ο Μάρκεθ δεν θα χρειασθεί χειρουργική επέμβαση. Οι θεράποντες ιατροί έχουν επιλέξει «ένα συντηρητικό θεραπευτικό σχήμα, που περιλαμβάνει ανάπαυση και ακινητοποίηση του τραυματισμένου ώμου μέχρι την πλήρη αποκατάσταση».

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία θα τον εμποδίσει να αγωνισθεί στα επερχόμενα Grand Prix της Αυστραλίας (17-19 Οκτωβρίου) και της Μαλαισίας (24-26 Οκτωβρίου).

«Ευτυχώς, ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός, αλλά είναι σημαντικό να σεβασθούμε τον χρόνο ανάρρωσης», δήλωσε ο Μαρκεθ, ο οποίος κατέκτησε τον έβδομο τίτλο του την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιαπωνία και πρόσθεσε: «Στόχος μου είναι να επιστρέψω πριν από το τέλος της σεζόν, αλλά χωρίς να βιαστώ, βάσει των συστάσεων των γιατρών. Οι προσωπικοί και ομαδικοί μου στόχοι έχουν επιτευχθεί, οπότε τώρα η προτεραιότητα είναι να αναρρώσω καλά και να επιστρέψω στο 100%».

Η ανάρρωση του 32χρονου οδηγού θα αξιολογείται εβδομαδιαίως και θα επιστρέψει στους αγώνες με βάση την πρόοδό του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Μαρκεθ τραυματίσθηκε στον δεξιό ώμο, στην αρχή της σεζόν του 2020 και έχασε το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, λόγω αρκετών χειρουργικών επεμβάσεων.