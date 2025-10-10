menu
23.4 C
Chania
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

Κάταγμα στον ώμο ο Μαρκεθ, χάνει τα επόμενα δύο Grand Prix

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Ισπανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής MotoGP, Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε πτώση την περασμένη Κυριακή κατά την διάρκεια του πρώτου γύρου του Ινδονησιακού Grand Prix, υπέστη κάταγμα και τραυματισμό συνδέσμων στον δεξιό ώμο του, γεγονός που θα τον αναγκάσει να χάσει τους επόμενους δύο αγώνες.

Ο αναβάτης της Ducati επέστρεψε στην Μαδρίτη μετά το ατύχημά του, όταν έχασε την ισορροπία του από τον Ιταλό, Μάρκο Μπετσέκι (Aprilia) και διεκομίσθη αμέσως στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Αυτές οι εξετάσεις αποκάλυψαν «κάταγμα στη βάση της κορακοειδούς απόφυσης και τραυματισμό συνδέσμων στον δεξιό ώμο του», ανέφερε η ομάδα του σε ανακοίνωσή της, αποκλείοντας οποιαδήποτε σχέση με τον προηγούμενο τραυματισμό του στον ίδιο ώμο.

Ωστόσο, δεν υπάρχει σημαντική μετατόπιση των οστών και ο Μάρκεθ δεν θα χρειασθεί χειρουργική επέμβαση. Οι θεράποντες ιατροί έχουν επιλέξει «ένα συντηρητικό θεραπευτικό σχήμα, που περιλαμβάνει ανάπαυση και ακινητοποίηση του τραυματισμένου ώμου μέχρι την πλήρη αποκατάσταση».

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία θα τον εμποδίσει να αγωνισθεί στα επερχόμενα Grand Prix της Αυστραλίας (17-19 Οκτωβρίου) και της Μαλαισίας (24-26 Οκτωβρίου).

«Ευτυχώς, ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός, αλλά είναι σημαντικό να σεβασθούμε τον χρόνο ανάρρωσης», δήλωσε ο Μαρκεθ, ο οποίος κατέκτησε τον έβδομο τίτλο του την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιαπωνία και πρόσθεσε: «Στόχος μου είναι να επιστρέψω πριν από το τέλος της σεζόν, αλλά χωρίς να βιαστώ, βάσει των συστάσεων των γιατρών. Οι προσωπικοί και ομαδικοί μου στόχοι έχουν επιτευχθεί, οπότε τώρα η προτεραιότητα είναι να αναρρώσω καλά και να επιστρέψω στο 100%».

Η ανάρρωση του 32χρονου οδηγού θα αξιολογείται εβδομαδιαίως και θα επιστρέψει στους αγώνες με βάση την πρόοδό του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Μαρκεθ τραυματίσθηκε στον δεξιό ώμο, στην αρχή της σεζόν του 2020 και έχασε το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, λόγω αρκετών χειρουργικών επεμβάσεων.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum