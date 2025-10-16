Καταγγελίες για δυνάμεις καταστολής σε βάρος υγειονομικών

Για χτύπημα των δυνάμεων καταστολής με χημικά και γκλομπς, σε βάρος υγειονομικών, ασθενών και πολιτών που διαδήλωναν στο Νοσοκομείο Αττικόν “για το δικαίωμα σε ένα πραγματικά δημόσιο σύστημα Υγείας” κάνει λόγο σε σχετική καταγγελτική ανακοίνωση η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει:

«Τα παράσιτα του εμπορίου της υγείας έχουν το θράσος να χτυπάνε αυτούς που τους χρωστάνε 10.000 μέρες άδειας. Έχουν το θράσος να κάνουν φιέστες σε ένα νοσοκομείο που μόνο σήμερα νοσηλεύονται 130 στους διαδρόμους και στα φορεία, και το 50% των χειρουργικών αιθουσών παραμένουν κλειστές επειδή αρνούνται να προσλάβουν το αναγκαίο προσωπικό.

Θέλουν να κρύψουν την αθλιότητα των ράντζων και των κλειστών χειρουργικών αιθουσών για αυτό επιστρατεύουν τον αυταρχισμό και την καταστολή.

Αντί να στελεχώσουν και να χρηματοδοτήσουν τα Νοσοκομεία, απαντούν με ΜΑΤ, χημικά και τρομοκρατία. Επαναλαμβάνουν ότι έγινε πριν ένα μήνα στο νοσοκομείο της Δράμας, όταν εργαζόμενοι, ασθενείς, ΑμεΑ και συνταξιούχοι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση έξω από το Νοσοκομείο.

‘Οσα χημικά και αν ρίξουν, όσες διμοιρίες ΜΑΤ και ΟΠΚΕ και αν επιστρατεύσουν δεν πρόκειται να μας φιμώσουν, αντίθετα μας πεισμώνουν ακόμα περισσότερο.

Όλοι στη 48ωρη απεργία 6-7 Νοεμβρίου!».

Ψήφισμα καταγγελίας για το περιστατικό γνωστοποίησε κι ο Σύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κρήτης, αναφέροντας:

«Όσα τα ράντζα και τα φορεία στις εφημερίες του “Αττικού Νοσοκομείου, τόσα και τα όργανα καταστολής στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης των υγειονομικών και πολιτικών της Τετάρτης 15/10/2025,

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κρήτης καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την καταστολή με χημικά και γκλομπ που δέχτηκαν οι συνάδελφονισσες του “Αττικού Νοσοκομείου στην προσπάθεια τους να διαμαρτυρηθούν και να διατυπώσουν τις ελλείψεις του νοσοκομείου. Πρωθυπουργός και Υπουργός (διάλυσης της) Υγείας φρόντισαν στην επίσκεψη τους για τα εγκαίνια του ΠΕΠ να συνοδεύονται με ένα στρατό δυνάμεων καταστολής, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η τάξη, η ασφάλεια και η ψευδής εικόνα της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας περίθαλψης στη χώρα.

Είναι γνωστή η τακτική πως τα ολοένα διογκούμενα ζητήματα του ΕΣΥ όπως οι συνεχείς παραπήσεις, οι συνθήκες γαλέρας, η εργασιακή εξουθένωση, τα κλειστά χειρουργεία και κλινικές, οι μισθοί πείνας, να αντιμετωπίζονται εκστρατείες παραπληροφόρησης συκοφάντησης των υγειονομικών και βίαιη καταστολή, όπου δεν πίπτει λόγος HE και

ΑΡΚΕΤΑ!

Στεκόμαστε με αλληλεγγύη στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες μας

Να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι της βίας εναντίον εργαζομένων που διεκδικούν το δίκιο για αυτούς και για τους ασθενείς τους

Να πάρουν θέση οι Ομοσπονδίες των εργαζομένων στην Υγεία

Οργάνωση και αντεπίθεση μέσα από τα πρωτοβαθμια Σωματεία μας ενάντια στην υποτίμηση και εξουθένωση των υγειονομικών».