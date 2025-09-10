Καταγγελία Νεάρχου Χανίων για το τμήμα πινγκ πονγκ

Την έντονη αντίδραση του εκφράζει ο Νέαρχος Χανίων προς τον Δήμο Χανίων και το ΕΑΚ διότι παρά τα συνεχή αιτήματα του δεν του έχει παραχωρηθεί κατάλληλος χώρος για το τμήμα πινγκ πονγκ που ίδρυσε πρόσφατα. Οπως τονίζει η καθυστέρηση αυτή ισοδυναμεί με αποκλεισμό για τους αθλητές του συλλόγου την ίδια στιγμή που έχουν παραχωρηθεί 3 διαφορετικές σε άλλο όμιλο της πόλης. Η σχετική ανακοίνωση:

«Δήμος Χανίων: Χωρίς αίθουσα οι πρωταθλητές της επιτραπέζιας αντισφαίρισης – Η καθυστέρηση ισοδυναμεί με αποκλεισμό

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα και τα επίσημα έγγραφα που έχει καταθέσει ο Γυμναστικός Σύλλογος Χανίων «Νέαρχος» προς τον Δήμο Χανίων και το ΕΑΚ, το ζήτημα της παραχώρησης κατάλληλου χώρου για το τμήμα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης παραμένει άλυτο.

Σύμφωνα με την τελευταία απάντηση του Δήμου, το θέμα «θα συζητηθεί μέχρι το τέλος του μήνα». Ωστόσο, στην πράξη, οι αθλητές του συλλόγου –ανάμεσά τους πανελληνιονίκες και διεθνείς– εξακολουθούν να μένουν εκτός, χωρίς την ελάχιστη υποδομή που απαιτείται για να συνεχίσουν την προετοιμασία τους.

Η καθυστέρηση αυτή ισοδυναμεί με αποκλεισμό. Οι πρωταθλητές του Νέαρχου, που εκπροσωπούν τα Χανιά σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, αναγκάζονται να προπονούνται σε ακατάλληλους χώρους, τη στιγμή που άλλοι αθλητές σε όλη την Ελλάδα απολαμβάνουν την αυτονόητη στήριξη των τοπικών τους αρχών.

Και όλα αυτά, την ώρα που χώροι για το άθλημα υπάρχουν. Με διάφορα προσχήματα, όμως, δεν παραχωρούνται, την ίδια στιγμή που στον έτερο όμιλο της πόλης έχουν παραχωρηθεί τρεις διαφορετικές αίθουσες για τη δραστηριότητά του. Η άνιση αυτή μεταχείριση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια και τη βούληση της Δημοτικής Αρχής.

Η εικόνα που εκπέμπει ο Δήμος Χανίων είναι ότι «πετάει τους πρωταθλητές έξω», στερώντας τους τη δυνατότητα αξιοπρεπούς προετοιμασίας και αφήνοντας εκτεθειμένο τον ίδιο τον αθλητισμό της πόλης. Το ερώτημα είναι σαφές:

Πόσο ακόμα θα μείνουν οι πρωταθλητές της Χανιώτικης επιτραπέζιας αντισφαίρισης χωρίς χώρο;

Η κοινωνία του αθλητισμού περιμένει από τη Δημοτική Αρχή πράξεις, όχι υποσχέσεις.»