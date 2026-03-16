Καταγγελία για ομαδικό βιασμό: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι

Ελεύθερα με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και τα έξι άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση βιασμού ανήλικης. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι 6 αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο ΑΤ της περιοχής τους και χρηματικές εγγυήσεις.

Σε δήλωση του ο δικηγόρος τριών εκ των κατηγορουμένων κ. Γιώργος Φραντζεσκάκης τόνισε πως όλα τα ευρήματα και τα στοιχεία ενισχύουν όσα κατέθεσαν οι κατηγορούμενοι ότι δεν έπραξαν τίποτα από αυτά για τα οποία κατηγορούνται.

«Η ποινική δίωξη όπως ασκήθηκε είναι υπερβολική από κανένα στοιχείο και το βιντεοληπτικό υλικό δεν αποδεικνύεται ο βιασμός» σημείωσε ο δικηγόρος δύο εκ των κατηγορουμένων, κ. Σταύρος Ζαγκανάς ενώ ανέφερε ότι οτιδήποτε έγινε, έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της κοπέλας.

Τέλος, ο δικηγορος Ραφαήλ Λακκιωτάκης δικηγόρος και αυτός των κατηγορουμένων υπογράμμισε ότι για έναν από τους ανήλικους επιβλήθηκε ο όρος της επιμέλειας.