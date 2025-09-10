Καταγγελία για µάρτυρες του Ιεχωβά από την Ι.Μ. Κισσάμου και Σελίνου

Η Ιερά Μητρόπολη Κισσάµου και Σελίνου µε ανακοίνωσή της ενηµερώνει τους πιστούς ότι το τελευταίο διάστηµα οργανωµένες οµάδες επισκέπτονται περιοχές της Κισάµου και της ευρύτερης περιοχής, διανέµοντας φυλλάδια και προσκαλώντας τον κόσµο να ακολουθήσει τις οδηγίες τους, χωρίς να γνωστοποιούν ότι ανήκουν στους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Η Μητρόπολη σηµειώνει ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, που εµφανίστηκαν στην Αµερική στα τέλη του 19ου αιώνα και στη χώρα µας περί το 1912, έχουν δογµατικές διαφορές µε την Ορθόδοξη Εκκλησία, οι οποίες σύµφωνα µε την ανακοίνωση είναι οι εξής:

«1. Αρνούνται την Αγία Τριάδα, για την Οποία γράφουν πώς η Τριαδική διδασκαλία προέρχεται από τη «διάνοια του Σατανά».

2. Αρνούνται την Θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύµατος.

3. Αρνούνται την σωµατική Ανάσταση του Χριστού.

4. Αρνούνται την Εκκλησία και τα άγια Μυστήρια Της.

5. Αρνούνται την αθανασία της ψυχής.

6. Αρνούνται την Θεοτόκο Μαρία (Παναγία) και το Αειπάρθενον Αυτής.

7. Αρνούνται τους Αγίους της Εκκλησίας.

8. Αρνούνται τον Τίµιο Σταυρό.

9. Αρνούνται τις Ιερές Εικόνες.

10. Αρνούνται τις µεγάλες εορτές της Χριστιανοσύνης: τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.

11. Αρνούνται την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας.

12. Αρνούνται τον νηπιοβαπτισµό.

13. Αρνούνται την µετάγγιση αίµατος.

14. Αρνούνται να υπηρετήσουν, ως µάχιµοι, την Πατρίδα.

15. ∆ιδάσκουν ότι η ∆ευτέρα Παρουσία έγινε το 1914 και ότι σύντοµα θα έλθει ο Χριστός να ιδρύσει επί της γης χιλιετή βασιλεία Του (εξ ου και η ονοµασία τους «Χιλιασταί»).

16. Χρησιµοποιούν την Αγία Γραφή, την οποία ερµηνεύουν σύµφωνα µε τις δικές τους πεποιθήσεις, αποκοµµένη από την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας».

Η Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να βρίσκονται σε εγρήγορση, να εντείνουν την προσευχή τους και να παραµείνουν σταθεροί στην ορθόδοξη πίστη, επικαλούµενη και τις σχετικές προτροπές του Αποστόλου Παύλου.

Τέλος, ενηµερώνει ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να προµηθευτούν δωρεάν την εγκεκριµένη από την Εκκλησία Καινή ∆ιαθήκη επικοινωνώντας µε τα γραφεία της Μητροπόλεως.