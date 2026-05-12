ΕΣΗΕΠΗΝ: Στήριξη δημοσιογράφων της Μυτιλήνης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΠΗΝ καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη νέα απόπειρα ποινικοποίησης της δημοσιογραφικής εργασίας και τον εκφοβισμό συναδέλφων στη Λέσβο.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΠΗΝ, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της προκαταρκτικής εξέτασης που εκκίνησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης εργαζόμενοι σε ενημερωτικό ιστότοπο, βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινική δίωξη για το αδίκημα της «συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου».

Η ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει ακόμη:

«Η δίωξη αυτή προέκυψε μετά από μήνυση που κατέθεσε υψηλόβαθμο υπηρεσιακό στέλεχος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
Οι συνάδελφοι εγκαλούνται επειδή μετέδωσαν, σε ζωντανή μετάδοση, δηλώσεις κτηνοτρόφων, οι οποίοι εξέφραζαν παράπονα και καταγγελίες για τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων κατά την περίοδο της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού των προβάτων στο νησί προφανώς και όχι για την ευλογιά όπως αναφέρεται στην μηνυτήρια αναφορά.
Η μεταφορά δηλώσεων πολιτών και ο έλεγχος των πράξεων των δημόσιων λειτουργών αποτελεί πρωταρχικό καθήκον της ενημέρωσης και πυλώνα της δημοκρατίας.
Η χρήση της ποινικής δικαιοσύνης ως μέσου πίεσης για την «απόσυρση» δημοσιογραφικού υλικού που περιέχει κριτική ή καταγγελίες πολιτών, συνιστά ευθεία παρέμβαση στην ελευθερία του Τύπου.
Οι δημόσιοι λειτουργοί και ειδικώς οι προϊστάμενοι υπηρεσιών, οφείλουν να απαντούν στην κριτική με στοιχεία και διαφάνεια, και όχι με καταφυγή στα αστυνομικά τμήματα επιδιώκοντας τη σιώπηση των δημοσιογράφων.
Η ΕΣΗΕΠΗΝ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία ενός καθεστώτος φόβου, όπου οι δημοσιογράφοι θα σκέφτονται αν η μετάδοση μιας καταγγελίας θα τους οδηγήσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου.
Στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας στη Λέσβο. Η προσπάθεια φίμωσης της ιστοσελίδας stonisi.gr και κάθε ενημερωτικού μέσου που αναδεικνύει τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας θα πέσει στο κενό και θα βρει απέναντι το σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου”.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

