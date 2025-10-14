menu
22.3 C
Chania
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για το ναυάγιο προσφύγων στο Αγαθονήσι το 2018

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για τον θάνατο δεκαέξι ανθρώπων στο ναυάγιο του 2018 στο Αγαθονήσι.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» «το Λιμενικό Σώμα δεν τους διέσωσε παρά την έγκαιρη, επανειλημμένη και με κάθε δυνατό μέσο ενημέρωση από συγγενή θυμάτων, που βρισκόταν ήδη στη Σάμο. Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) εκπροσώπησε τις οικογένειες 14 θυμάτων.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου 2018, νεαρός πρόσφυγας που διέμενε στην προσφυγική Δομή Σάμου ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, μόλις έλαβε μήνυμα από την αδελφή του με τις συντεταγμένες της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας τους και πρόσφυγες που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο βύθισης. Η βάρκα με τους πρόσφυγες τελικά βυθίστηκε και οι επιβάτες παρέμειναν στο νερό για ώρες, χωρίς καμία βοήθεια, μέχρι τον διαδοχικό θάνατο των περισσότερων μέχρι αργά το απόγευμα. Συνολικά πνίγηκαν δεκαέξι άνθρωποι ενώ διασώθηκαν μόλις τρεις. Το Λιμενικό Σώμα αρνήθηκε ότι η ημέρα του συμβάντος ήταν η Παρασκευή 16η Μαρτίου και ισχυρίστηκε ότι συνέβη μία ημέρα αργότερα (Σάββατο 17 Μαρτίου), ημέρα κατά την οποία εντοπίστηκαν οι επιζήσαντες.

Η καταδίκη του Δικαστηρίου αναφέρεται στην παραβίαση του άρθρου 2 της ΕΣΔΑ (παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή). Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, οι ελληνικές αρχές δεν έπραξαν τα απαραίτητα για να διασώσουν τους ανθρώπους, μολονότι όφειλαν να γνωρίζουν ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος ήδη από τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, όταν ενημερώθηκαν για το περιστατικό από τον συγγενή των θυμάτων. Το Λιμενικό Σώμα δεν εφάρμοσε κατάλληλο σχέδιο για να εντοπίσει ανθρώπους που είχαν ήδη πέσει στη θάλασσα, και ολοκλήρωσε σύντομα την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μολονότι οι άνθρωποι δεν είχαν εντοπιστεί, χωρίς μάλιστα να ενημερώσει τον συγγενή τους.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα λόγω της αναποτελεσματικότητας της ποινικής έρευνας του περιστατικού από την Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά, η οποία έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Έκρινε ότι η έρευνα που διεξήχθη από όργανα του Λιμενικού Σώματος (Λιμεναρχείο Σάμου, Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων) δεν ήταν ανεξάρτητη, λόγω της ύπαρξης ιεραρχικών και θεσμικών δεσμών μεταξύ των υπόπτων και των αρμόδιων αρχών. Θεώρησε, δε, ισχυρή ένδειξη έλλειψης ανεξαρτησίας το γεγονός ότι εκδόθηκε δελτίο τύπου του Λιμενικού Σώματος που διέκρινε τις δύο ημερομηνίες των ναυαγίων ενώ εκκρεμούσε ακόμη η έρευνα. Παράλληλα, το ΕΔΔΑ τόνισε κρίσιμες ελλείψεις στην εξέταση του αποδεικτικού υλικού, λόγω της αναιτιολόγητης μη λήψης υπόψη του ηχητικού μηνύματος μίας εκ των θυμάτων προς τις αρχές, αλλά και των σοβαρών πλημμελειών στις ιατροδικαστικές εκθέσεις των θυμάτων.

Η απόφαση ακολουθεί μία σειρά από καταδίκες της χώρας στο Δικαστήριο του Στρασβούργου για παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή και για αδυναμία διερεύνησης των περιστατικών στην Εισαγγελία Ναυτοδικείου, από το πολύνεκρο ναυάγιο του Φαρμακονησίου (Safi κατά Ελλάδας) μέχρι τους θανάτους προσφύγων από πυρά λιμενικών στην Ψέριμο (Alkhatib κατά Ελλάδας) και τη Σύμη (Almukhlas κατά Ελλάδας)».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum