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Καταδίκη σωφρονιστικών υπαλλήλων για επισκεπτήριο, εν μέσω κορονοϊού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 3 και 4 ετών, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία, πράξη συνδεόμενη με παράνομο επισκεπτήριο που πραγματοποίησε σύζυγος κρατούμενου στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, τον Μάιο του 2020, παρά την απαγόρευση επισκεπτηρίων που ίσχυε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από βιντεοληπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας των φυλακών, το οποίο κατέγραψε τη σύζυγο του τότε κρατούμενου να εισέρχεται στο κατάστημα κράτησης. Τη γυναίκα συνόδευε σωφρονιστικός υπάλληλος (εκ των κατηγορουμένων), ο οποίος μετέφερε με καρότσι σούπερ μάρκετ αντικείμενα που προορίζονταν για τον έγκλειστο, όπως τρόφιμα, ενεργειακά αναψυκτικά, γλυκό κι αναλώσιμα υλικά.

Στο ίδιο καρότσι μεταφέρονταν επίσης ένας μεταχειρισμένος εκτυπωτής μικρής αξίας κι ένα router- εξοπλισμός, που, σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορούμενων, επρόκειτο να δοθεί ως «άτυπη δωρεά» προς το προσωπικό των φυλακών.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης -ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε η υπόθεση- επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 ετών σε δυο εκ των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ στον τρίτο φυλάκιση 3 ετών (οι δύο πρώτοι για δωροληψία υπάλληλου σχετικά με ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά τους και ο τελευταίος για συνέργεια στην πράξη αυτή). Σε όλους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Οι ίδιοι αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδόθηκε.

Στο ίδιο δικαστήριο παραπέμφθηκαν να δικαστούν ο τότε κρατούμενος και η σύζυγός του για δωροδοκία υπαλλήλου. Με αναγνώριση ελαφρυντικών τούς επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 3 και 3,5 ετών, αντίστοιχα.

Για τις ποινές μέχρι 3 έτη, το δικαστήριο χορήγησε 3ετή αναστολή, ενώ η εκτέλεση των υπολοίπων ανεστάλη ενόψει της ασκηθείσας έφεσης.

Το παραπάνω περιστατικό αποτέλεσε μία από τις αφορμές να ακολουθήσει έφοδος της Αστυνομίας στις φυλακές της Νιγρίτας, κατά την οποία κατασχέθηκαν απαγορευμένα αντικείμενα και διαπιστώθηκαν παρατυπίες στις συνθήκες διαβίωσης ορισμένων κρατούμενων που παρέπεμπαν σε προνομιακή μεταχείριση.

 

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