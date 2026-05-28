menu
25 C
Chania
Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Καταδίκη “μέντιουμ” στα Χανιά – Εταζε… επιστροφή συζύγου

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Για απάτη καταδικάστηκε μια γυναίκα που δήλωνε “μέντιουμ” από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων. Η υπόθεση αφορούσε συμβάντα που έλαβαν χώρα το 2020 και η ποινή σε βάρος της ήταν 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή.
Με τη γυναίκα που δήλωνε “μέντιουμ” και είχε έδρα εκτός Κρήτης, επικοινώνησε άλλη γυναίκα από τα Χανιά ζητώντας τη βοήθεια της προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι της ο σύζυγος της.

Η “μέντιουμ” πρότεινε στη γυναίκα μια σειρά από ενέργειες που θα είχαν αποτέλεσμα μετά την παρέλευση του 8μηνου να επιστρέψει ο άνδρας της και έλαβε ένα ποσό αθροιστικά 6.000 ευρώ. Όταν ο χρόνος παρήλθε και δεν υπήρξε αποτέλεσμα, η γυναίκα έκανε μήνυση στη “μέντιουμ” για απάτη. Ο δικηγόρος της υποστήριξε στο δικαστήριο πως η κατηγορούμενη είχε δύο πιστοποιήσεις για συμμετοχή της σε ερευνητικά σεμινάρια και ότι είχε κάνει έναρξη επαγγέλματος κάτι που σημαίνει ότι το κράτος αναγνώριζε ότι μπορούσε να ασκήσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες που δεν ήταν ψεύτικες αλλά βασίζονταν στις γνώσεις της.

Πρόσθεσε πως είχε ένα μεγάλο κύκλο εργασιών τα προηγούμενα χρόνια και ποτέ δεν έγινε καταγγελία σε βάρος της και το ότι δεν ήλθε το επιθυμητό αποτέλεσμα της πελάτισσας της, δηλαδή να επιστρέψει ο σύζυγος της, δεν ήταν απάτη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum