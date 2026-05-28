Καταδίκη “μέντιουμ” στα Χανιά – Εταζε… επιστροφή συζύγου

Για απάτη καταδικάστηκε μια γυναίκα που δήλωνε “μέντιουμ” από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων. Η υπόθεση αφορούσε συμβάντα που έλαβαν χώρα το 2020 και η ποινή σε βάρος της ήταν 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή.

Με τη γυναίκα που δήλωνε “μέντιουμ” και είχε έδρα εκτός Κρήτης, επικοινώνησε άλλη γυναίκα από τα Χανιά ζητώντας τη βοήθεια της προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι της ο σύζυγος της.

Η “μέντιουμ” πρότεινε στη γυναίκα μια σειρά από ενέργειες που θα είχαν αποτέλεσμα μετά την παρέλευση του 8μηνου να επιστρέψει ο άνδρας της και έλαβε ένα ποσό αθροιστικά 6.000 ευρώ. Όταν ο χρόνος παρήλθε και δεν υπήρξε αποτέλεσμα, η γυναίκα έκανε μήνυση στη “μέντιουμ” για απάτη. Ο δικηγόρος της υποστήριξε στο δικαστήριο πως η κατηγορούμενη είχε δύο πιστοποιήσεις για συμμετοχή της σε ερευνητικά σεμινάρια και ότι είχε κάνει έναρξη επαγγέλματος κάτι που σημαίνει ότι το κράτος αναγνώριζε ότι μπορούσε να ασκήσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες που δεν ήταν ψεύτικες αλλά βασίζονταν στις γνώσεις της.

Πρόσθεσε πως είχε ένα μεγάλο κύκλο εργασιών τα προηγούμενα χρόνια και ποτέ δεν έγινε καταγγελία σε βάρος της και το ότι δεν ήλθε το επιθυμητό αποτέλεσμα της πελάτισσας της, δηλαδή να επιστρέψει ο σύζυγος της, δεν ήταν απάτη.