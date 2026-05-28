Καταδίκη για σχόλιο στο Facebook χθες στα Χανιά

Σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή, καταδικάστηκε χθες δημοσιογράφος που εργάζεται σε Αθηναϊκό μέσο, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, για μια ανάρτηση καταγγελτική σε ρατσιστική αναφορά.

Η δημοσιογράφος είχε σχολιάσει ανάρτηση πολίτη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που έλεγε: «Σε όποιον δεν αρέσουν οι ομοφυλόφιλοι είναι ρατσιστής; Ήρεμα ρωτάω», ότι «ναι είναι ρατσιστής». Όπως είπε η δημοσιογράφος «έκτοτε ακολούθησε μια επίθεση σε βάρος μου από τον πολίτη αυτόν και τον πατέρα του που καταφέρθηκαν σε βάρος μου με τρόπο σκαιό επειδή διαφώνησα μαζί τους, με τις δικές τους ρατσιστικές απόψεις. Έκανα μια ανάρτηση ότι θα τους εξευτελίσω εννοώντας πως θα ενημερώσω την κοινή γνώμη για τις ρατσιστικές τους απόψεις.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε την ουσία και την πραγματικότητα ότι ενημέρωσα τον εργοδότη του πολίτη ότι ο υπάλληλος του δημόσια εκφέρει ρατσιστικές απόψεις και με καταδίκασε σε 4 μήνες φυλάκιση με την αιτιολογία ότι τον απείλησα» .