Καταδίκη Χανιώτη δικηγόρου

Ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης σε έναν 49χρονο δικηγόρο των Χανίων το απόγευμα της Τετάρτης.

Στον κατηγορούμενο αναγνωρίσθηκαν ελαφρυντικά και δόθηκε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της σε δεύτερο βαθμό.

Ο δικηγόρος κατηγορούνταν για “απιστία κατ ‘ εξακολούθηση” καθώς – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – δεν έχει προχωρήσει σε αγωγές για λογαριασμό του εντολέα του για τροχαίο ατύχημα που είχε εμπλακεί ο γιος του στον ΒΟΑΚ το 2018, μολονότι είχε λάβει το ποσό των 6.400 ευρώ.

Ο δικηγόρος στην απολογία του αρνήθηκε ότι υπήρξε αδίκημα, ενώ οι συνήγοροι του επεσήμαναν πως τα χρήματα επιστράφηκαν στον εντολέα και δεν σημειώθηκε καμία βλάβη σε βάρος του.