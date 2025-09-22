Καταδίκη 48χρονου Χανιώτη για εμπόριο ναρκωτικών

Άλλη μια ποινή φυλάκισης – 5 ετών – επιβλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας

από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων σε έναν 48χρονο Χανιώτη για εμπορία ναρκωτικών.

Ο 48χρονος (γεννηθείς το 1977) βρίσκεται ήδη στη φυλακή για ανάλογες πράξεις (διακίνησης ναρκωτικών) είχε καταδικαστεί επίσης σε φυλάκιση για την υπόθεση της κοκαΐνης πριν λίγους μήνες, ενώ είναι και κατηγορούμενος πάλι για εμπορία ναρκωτικών στην πρόσφατη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία έχει το ψευδώνυμο “πατομπούκαλος”.

Ο 48χρονος κατηγορούνταν ότι συνελήφθη και στην κατοχή του είχε τα παρακάτω:

• 395 γραμμάρια κοκαΐνης.

• 198 γραμμάρια κάνναβης.

• Ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη συνταγή.

• Ζυγαριά ακριβείας.

• Το χρηματικό ποσό των 13.270 ευρώ και 435 δολάρια.

• Μαχαίρι, κινητό τηλέφωνο.

Ο ίδιος στην απολογία του δήλωσε τοξικομανής, ανέφερε πως ξεκίνησε την κάνναβη στα 16 και στο στρατό πέρασε και στα πιο σκληρά ναρκωτικά. Ο αστυνομικός που τον συνέλαβε σημείωσε πως διαπιστώθηκε πως πέριξ της οικίας του κατηγορούμενου σύχναζαν άτομα που ήταν χρήστες ναρκωτικών και πραγματοποιήθηκε επιχείριση στην διάρκεια της οποίας ο 48χρονος συνελήφθη πάνω στη διαδικασία της συναλλαγής.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλλε την ποινή της φυλάκισης για 5 έτη.