Καταδίκες για τη δολοφονία στις φυλακές Χανίων

Ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά πλειοψηφία κρίθηκε ένας 37χρονος και ένοχος για συνέργεια ένας 50χρονος από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά .

Οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν γιατί όντας κρατούμενοι στο κατάστημα κράτησης Χανίων δολοφόνησαν κατά τη διάρκεια συμπλοκής έναν Γεωργιανό συγκρατούμενο τους.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε την παραδοχή του δεύτερου κατηγορούμενου ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα.

Στα πλαίσια της δικής για πρώτη φορά στα Χανιά έγινε προβολή βίντεο από το υλικό των καμερών της φυλακής μέσα στην αίθουσα ακροατηρίου του δικαστηρίου.