Kατά λάθος αυστραλιανές σημαίες στην Ουάσινγκτον για την υποδοχή του βασιλιά Καρόλου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Περιφέρεια της Κολούμπια ανέλαβε την ευθύνη για το λάθος που ύψωσε αυστραλιανές σημαίες αντί για βρετανικές κοντά στον Λευκό Οίκο, ενόψει της επίσκεψης του βασιλικού ζεύγους του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον. Το σφάλμα διορθώθηκε γρήγορα, ανακοίνωσε αξιωματούχος του αμερικανικού Υπουργείου Μεταφορών.

Οπως μετέδωσε το ertnews, δεκαπέντε αυστραλιανές σημαίες συμπεριλήφθηκαν στις 230 βρετανικές σημαίες που τοποθετήθηκαν για την υποδοχή του Βρετανού βασιλιά για τον εορτασμό της 250ής επετείου από την Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία.

Το ταξίδι θα έχει ως στόχο να ενισχύσει την «ειδική» σχέση των δύο συμμάχων, η οποία έχει βυθιστεί στο χαμηλότερο σημείο της εδώ και 70 χρόνια εν μέσω εντάσεων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η επικείμενη κρατική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων Λονδίνου – Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο BBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον βασιλιά «φανταστικό» και «γενναίο άνθρωπο», σημειώνοντας ότι τον γνωρίζει εδώ και χρόνια και ότι η επίσκεψη θα έχει «θετικό αντίκτυπο».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

