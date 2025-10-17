menu
Ελλάδα

Κατά 42% αυξήθηκαν οι δωρητές οργάνων σε 10 μέρες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Την Παρασκευή 3.10.2025, η ΗΔΙΚΑ, μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), απέστειλε σταδιακά σε 3,5 εκατ. πολίτες, που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση ενημερωτικό μήνυμα για τη Δωρεά Οργάνων και Ιστών μέσα από το οποίο, όποιος επιθυμούσε μπορούσε να εγγραφεί ως «Δωρητής Οργάνων» στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων.

Η Ενέργεια ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 13.10.2025. Τα αποτελέσματα της δράσης, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και καταγράφονται ως εξής:

* Μέσα σε 10 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 65.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ www.eom.gr. Η συνήθης επισκεψιμότητα ενός 10ημέρου στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ είναι περί τις 5.000 επισκέψεις.

* Μέσα στο ως άνω 10ήμερο εγγράφηκαν περί τους 15.000 νέους δωρητές οργάνων. Οι συνήθεις εγγραφές ενός δεκαημέρου είναι περί τις 200.

* Το Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων, από το τέλος του 2018 που συστάθηκε (N.4512/2018) μέχρι μία ημέρα πριν την έναρξη της ενημέρωσης από την ΗΔΙΚΑ, αριθμούσε 35.000 εγγεγραμμένους Δωρητές Οργάνων. Σήμερα, με την ως άνω δράση, αριθμεί 50.000 Δωρητές, αύξηση της τάξεως του 42% μέσα σε 10 μόλις ημέρες.

Ο ΕΟΜ ευχαριστεί θερμά τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο «κάλεσμα ζωής» του Υπουργείου Υγείας, όπως επίσης και την ΗΔΙΚΑ για την υλοποίηση της δράσης και ενημερώνει ότι:

«- Η αποστολή των ενημερωτικών e-mails θα πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο, με την αφορμή του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.

– Η φυσική κάρτα (πλαστική) έχει καταργηθεί και με την ολοκλήρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΜ (έργο σε εξέλιξη), οι δωρητές θα λάβουν την κάρτα τους σε ψηφιακή μορφή. Μέχρι τότε μπορούν να αποθηκεύουν ή και να εκτυπώνουν από το σύστημα της εγγραφής την «προσωρινή» Κάρτα Δωρητή.

– Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθύνεστε στο donors@eom.gr

– Για την εγγραφή σας στο Μητρώο Δωρητών: https://www.eomdonors.gr/eom/».

 

