Καστοριά: Ένα πετροκούναβο “έριξε” το ρεύμα στον μισό νομό

Μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη αιτία βρίσκεται πίσω από το εκτεταμένο black out που ταλαιπώρησε χιλιάδες κατοίκους στον νομό Καστοριάς, τα ξημερώματα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ενώ αρχικά η μαζική διακοπή ρεύματος, που σημειώθηκε στη 1:00 π.μ. και διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, αποδόθηκε σε σοβαρή τεχνική βλάβη στον υποσταθμό, πλέον αποκαλύπτεται ο πραγματικός “ένοχος”: ένα πετροκούναβο! Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που έδωσαν μάχη για να εντοπίσουν και να επιδιορθώσουν τη ζημιά στον υποσταθμό στο Δισπηλιό Καστοριάς, εντόπισαν το μικρό θηλαστικό που φέρεται να εισήλθε στον χώρο και να προκάλεσε βραχυκύκλωμα, ερχόμενο σε επαφή με κρίσιμο τμήμα του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Το άτυχο ζώο έπαθε ηλεκτροπληξία και ο υποσταθμός ετέθη εκτός λειτουργίας, βυθίζοντας στο σκοτάδι την πόλη του Άργους Ορεστικού και δεκάδες χωριά του Δήμου Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού.