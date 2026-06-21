Καρυστιανιού αντιμέτωπη με την κυβέρνηση

Με τον αέρα της πολιτικώς άφθαρτης εμφανίστηκε η κα Καρυστιανιού στην ελληνική πολιτική σκηνή με ασαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά και με δίχως προηγούμενες κοινωνικές αναφορές. Παιδίατρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος του Συλλόγου πληγέντων το 2023 εκ του δυστυχήματος των Τεμπών, δημιούργησε πολιτικό κόμμα «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Η απρόσμενη ένταξή της στην πολιτική έγινε λόγω του χαμού στα Τέμπη της 19χρονης κόρης της «Μάρθης Ψαροπούλου». Η μάνα γίνεται σύμβολο της τραγωδίας και αιτία διερεύνησης θανάτου των 57 θανόντων. Υπ’ όψιν ότι στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA των θυμάτων λείπουν τα χαρτιά της κόρης της, γι’ αυτό ζητάει την εκταφή της σορού για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, προκειμένου να ανευρεθεί η αληθής αιτία θανάτου της. Αλλά και για έναν άλλο λόγο, τον εντοπισμό των χημικών, που προκάλεσαν τη φονική πυρόσφαιρα.

Υβριδικό το κόμμα από απροσδιόριστους κύκλους, που δεν μπορούν να συμπέσουν τα κέντρα τους. Η κα Καρυστιανού δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα, επειδή όλα έχουν την ευθύνη τους για την επικρατούσα κατάσταση. Το ότι εμφανίζονται νέα κόμματα, τούτο είναι παλιό ζήτημα, αλλά μεταμφιεσμένα σε κάτι καλύτερο.

Το μεγάλο πρόβλημα για τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι η κα Καρυστιανού θα κάνει ζημιά, όχι μόνο στη Ν.Δ. αλλά και στην «Πλεύση Ελευθερίας». Οφείλει να είναι συνεπής με τη ρητορική τους. Γνωρίζει πολύ καλά ότι οι άνθρωποι της τη βάζουν μπροστά να εξεγερθεί και να διαμαρτυρηθεί.

Τα δύο νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού επανεκκινούν το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσοντας δυνάμεις και συσχετισμούς, αναζητώντας κυβερνητική λύση. Αν οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς συνεχίσουν να είναι όπως σήμερα διηρημένες, η κυβερνητική λύση θα έρθει από δεξιά με ή δίχως Μητσοτάκη. Κάποιος απ’ αυτούς πρέπει να προσπαθήσει την ένωση τους και να δημιουργήσουν πλειοψηφικό ρεύμα.

Η κα Καρυστιανού δεν δείχνει να έχει τα φόντα να κάνει κάτι τέτοιο.