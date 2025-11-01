Καρτοτηλέφωνα στα Χανιά

Κύριε διευθυντά,

προχθές έµεινα από µπαταρία στο κινητό µου και αναζήτησα ένα καρτοτηλέφωνο για ένα επείγον τηλεφώνηµα. Από αυτά που δοκίµασα και τα οποία βρίσκονται ένα στα ∆ικαστήρια, τρία στην οδό Γογονή, ένα στην είσοδο του γηπέδου και δύο στην είσοδο του ΟΤΕ στην οδό Τζανακάκη, µόνο το ένα στην είσοδο του ΟΤΕ λειτουργούσε. Κατά τη γνώµη µου θα πρέπει ή να επισκευαστούν προκειµένου αυτοί που τα χρειάζονται να µπορούν να τηλεφωνήσουν ή να αποµακρυνθούν από τις θέσεις τους, διότι στην τραγική αυτή κατάσταση που βρίσκονται µόνο ντροπή προκαλούν σε µας τους Χανιώτες για την αδιαφορία των αρµοδίων.

Χρήστος Κ.