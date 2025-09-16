Κάρπαθος: Γεννήθηκε το πρώτο αρσενικό φωκάκι της χρονιάς (video)

Το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου του ΟΦΥΠΕΚΑ κατέγραψε τις προηγούμενες ημέρες με χαρά την πρώτη γέννηση Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), για φέτος, σε θαλάσσιο σπήλαιο της Βόρειας Καρπάθου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η φετινή γέννηση είναι ιδιαίτερη, καθώς μετά από πολλά χρόνια το νεογέννητο είναι αρσενικό – τα τελευταία πέντε χρόνια όλα τα φωκάκια που είχαν καταγραφεί ήταν θηλυκά!

👉🏼Η Μεσογειακή φώκια είναι ένα από τα πιο απειλούμενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον κόσμο και η Κάρπαθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο στην περιοχή γεννιούνται περίπου 6️⃣ έως 8️⃣ μικρές φώκιες, συμβάλλοντας στη διατήρηση του είδους.

🔹Η αναπαραγωγική περίοδος της Monachus monachus ξεκινάει στα τέλη Αυγούστου και διαρκεί μέχρι τον Δεκέμβριο. Τα μικρά γεννιούνται συνήθως σε απομονωμένα σπήλαια με αμμώδεις παραλίες, όπου η μητέρα τα θηλάζει και τα φροντίζει για περίπου 4-5 μήνες, μέχρι να μπορέσουν να κολυμπήσουν μόνα τους.

🫶🏽Κατά τη γέννηση έχουν μήκος περίπου ένα μέτρο και ζυγίζουν 15-20 κιλά, με χαρακτηριστικό μαύρο τρίχωμα και μια λευκή κηλίδα στην κοιλιά τους.

👀Η παρακολούθηση των γεννήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του είδους και την κατανόηση της πληθυσμιακής του δυναμικής.

🫱🏼‍🫲🏽Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και τοπικές κοινωνίες, συνεχίζει να εργάζεται για τη διατήρηση αυτού του σπάνιου θηλαστικού και των πολύτιμων οικοτόπων του»