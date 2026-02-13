Καρναβαλική παρέλαση στο Κολυμπάρι

Για δεύτερη χρονιά οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου Πλατανιά διοργανώνουν, υπό την αιγίδα του Δήμου Πλατανιά και της Περιφέρειας Κρήτης, καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00, στο Κολυμπάρι.

Στην παρέλαση θα συμμετέχουν 21 καρναβαλικές ομάδες. Τη μουσική επιμέλεια του καρναβαλιού θα έχουν οι DJs Ανδρέας Γαρυφαλής και Λευτέρης Βουλγαράκης, ενώ στην παρουσίαση θα είναι ο Δημήτρης Ηλιάκης.

Η παρέλαση θα διεξαχθεί από το Λιμάνι Κολυμπαρίου και θα καταλήξει στην πλατεία, στο Σταυροδρόμι Κολυμπαρίου (Π.Ε.Ο.) και θα ακολουθήσει πάρτι με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.