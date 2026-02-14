Καρναβαλικές εκδηλώσεις στον νομό Χανίων

Ο χρόνος µετρά αντίστροφα για τη µεγάλη καρναβαλική παρέλαση του 34ου Χανιώτικου Καρναβαλιού στη Σούδα, που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 15:00, µε παρουσιαστές τους Έλενα Κρεµλίδου (Mariposa) και Κώστα Κακαβελάκη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν οι DJ Mixalis V, DJ George Violakis και DJ Stathis Koutatzis.

Το Χανιώτικο Καρναβάλι διοργανώνεται από τον ∆ήµο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνεργασία µε την Ένωση Επιχειρηµατιών Σούδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής.

Επίσης, στο πλαίσιο του εορτασµού των Αποκριών θα πραγµατοποιηθούν:

– Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00

| Ρώσικος Στρατώνας,

Αφηγηµατική παράσταση – µουσικοπαιδαγωγικό πρόγραµµα

«Ήρθανε οι Αποκριές, µασκάρες θα ντυθούµε!»

– Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 | 11:30 – 13:30 | Κέντρο Παιδικής ∆ηµιουργίας Λενταριανών – αποκριάτικη δράση µε τη Βούλα Καπασάκη, παιδαγωγό – βιβλιοθηκονόµο, µε δηµιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια για τα παιδιά.

– Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00

| Μεγάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ),

Θεατρικό δρώµενο για παιδιά

«Αποκριάτικο Χρονοταξίδι» µε τους Φανή Βιντινή, Ελεάνα Μπαϊράµογλου.

Σύλληψη/Σκηνοθεσία: Ελεάνα Μπαϊράµογλου (ΤΕΡΑΤΑΚΙΑ ΤΣΕΠΗΣ ΑΜΚΕ). Είσοδος ελεύθερη.

Είσοδος Ελεύθερη

– Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 | 16:00 | Κ∆ΑΠ Παλιάς Πόλης, αποκριάτικο πάρτι µε παιχνίδια, τραγούδια, χορό, γαϊτανάκι και face painting µε τους Σοφία Γραµµατίκα και Μπάµπη Καπετανάκη.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 10:30 & 12:30

| Ρώσικος Στρατώνας,

Εργαστήρια κατασκευής χαρταετών από καλάµι και ανακυκλώσιµα υλικά.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00

| Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»

, Χρώµατα, µουσική, παιχνίδι και messy play.

Για παιδιά 18 µηνών έως 3 ετών µε συνοδεία γονέα.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 21:30 |

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)

, Αποκριάτικο πάρτι ενηλίκων «Masque Fantasia» µε τον DJ Stathi Ioannou.

– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00

| Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»

, Θεατρική παράσταση «Η Τυροφάγος».

– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 17:00

| Μεγάλο Αρσενάλι,

Παιδικό αποκριάτικο πάρτι µε την κλόουν Λόκο.

ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Για την Καθαρά ∆ευτέρα ο ∆ήµος Χανίων προσκαλεί τον κόσµο να γιορτάσει τα κούλουµα στο άλσος των Αγίων Αποστόλων.

Από τις 11:00 το πρωί θα ξεκινήσει η γιορτή µε κρητικά και λαϊκά τραγούδια µε το µουσικό σχήµα «Νότιος ∆ρόµος» (Χαλκιαδάκης Γιάννης – βιολί / τραγούδι, Σίνης Γιάννης – στεργιανό λαούτο / µπουζούκι / τραγούδι, Νίκος Παπακαστρίτσιος – κιθάρα / τραγούδι, Κυριάκος Μπερτάκης – κρητικό λαούτο και Ανθή Φουρκή – Κρουστά), παραδοσιακά κεράσµατα από την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Χανίων και άφθονο κρασί (χορηγία του κ. Λεωνίδα Περατσάκη) και η γιορτή θα κρατήσει µέχρι αργά το απόγευµα.

ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

Για δεύτερη χρονιά οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του ∆ήµου Πλατανιά διοργανώνουν, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Πλατανιά και της Περιφέρειας Κρήτης, καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00, στο Κολυµπάρι.

Στην παρέλαση θα συµµετέχουν 21 καρναβαλικές οµάδες. Την µουσική επιµέλεια του καρναβαλιού θα έχουν οι DJs Ανδρέας Γαρυφαλής και Λευτέρης Βουλγαράκης, ενώ στην παρουσίαση θα είναι ο ∆ηµήτρης Ηλιάκης.

Η παρέλαση θα διεξαχθεί από το Λιµάνι Κολυµπαρίου και θα καταλήξει στην πλατεία, στο Σταυροδρόµι Κολυµπαρίου (Π.Ε.Ο.) και θα ακολουθήσει πάρτι µε πολλές εκπλήξεις για µικρούς και µεγάλους.