menu
20 C
Chania
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Καρναβαλικές εκδηλώσεις στα Χανιά – Το πρόγραμμα

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Ποικίλες καρναβαλικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες θα πραγµατοποιηθούν τις επόµενες ηµέρες και εβδοµάδες στα Χανιά και ο ∆ήµος Χανίων, µε ανακοίνωσή του, προσκαλεί µικρούς και µεγάλους να φορέσουν τη µάσκα τους, να αφήσουν τη φαντασία ελεύθερη και να γίνουν µέρος της πιο χαρούµενης γιορτής της χρονιάς.

Ειδικότερα, το Χανιώτικο Καρναβάλι 2026 έρχεται µε ένα πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων, γεµάτο δηµιουργία, µουσική, θέατρο, παιχνίδι και εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες.

Από τις αρχές Φεβρουαρίου έως και την Καθαρά ∆ευτέρα ο ∆ήµος Χανίων µεταµορφώνεται σε µια µεγάλη σκηνή πολιτισµού και χαράς, µε δράσεις, που απλώνονται σε πλατείες, πολιτιστικούς χώρους και γειτονιές.

Αναλυτικό πρόγραµµα εκδηλώσεων:

– Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00 | Ρώσικος Στρατώνας
, ∆ιαδραστικό και δηµιουργικό εργαστήριο κατασκευής µάσκας.

– Κυριακή  8 Φεβρουαρίου 2026 | 17:00
Πλατεία Σούδας,

Τελετή Έναρξης Χανιώτικου Καρναβαλιού 2026.

(Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών) – Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Σούδας

– Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 | 21:00
| Ρώσικος Στρατώνας,
Αποκριάτικες «αξεµούριστες» ιστορίες και µουσικές.
Η παράσταση είναι αυστηρά για ενήλικες.

– Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00
| Ρώσικος Στρατώνας,
Αφηγηµατική παράσταση – µουσικοπαιδαγωγικό πρόγραµµα
«Ήρθανε οι Αποκριές, µασκάρες θα ντυθούµε!»

– Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00
| Μεγάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ),
Θεατρικό δρώµενο για παιδιά
«Αποκριάτικο Χρονοταξίδι».

– Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15:00 |
Σούδα
Μεγάλη Παρέλαση Χανιώτικου Καρναβαλιού 2026, µε παρουσιαστές την Έλενα Κρεµλίδου (Mariposa) και τον Κώστα Κακαβελάκη.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 10:30 & 12:30
| Ρώσικος Στρατώνας,
Εργαστήρια κατασκευής χαρταετών από καλάµι και ανακυκλώσιµα υλικά.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00
| Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»
, Χρώµατα, µουσική, παιχνίδι και messy play.
Για παιδιά 18 µηνών έως 3 ετών µε συνοδεία γονέα.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 21:30 |
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)
, Αποκριάτικο πάρτι ενηλίκων «Masque Fantasia» µε τον DJ Stathi Ioannou.

– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00
| Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»
, Θεατρική παράσταση «Η Τυροφάγος».

– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 17:00
| Μεγάλο Αρσενάλι,
Παιδικό αποκριάτικο πάρτι µε την κλόουν Λόκο.

– Καθαρά ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00 |
Άλσος Αγίων Αποστόλων,
Κούλουµα για όλη την οικογένεια.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum