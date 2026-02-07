Καρναβαλικές εκδηλώσεις στα Χανιά – Το πρόγραμμα

1 από 7

Ποικίλες καρναβαλικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες θα πραγµατοποιηθούν τις επόµενες ηµέρες και εβδοµάδες στα Χανιά και ο ∆ήµος Χανίων, µε ανακοίνωσή του, προσκαλεί µικρούς και µεγάλους να φορέσουν τη µάσκα τους, να αφήσουν τη φαντασία ελεύθερη και να γίνουν µέρος της πιο χαρούµενης γιορτής της χρονιάς.

Ειδικότερα, το Χανιώτικο Καρναβάλι 2026 έρχεται µε ένα πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων, γεµάτο δηµιουργία, µουσική, θέατρο, παιχνίδι και εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες.

Από τις αρχές Φεβρουαρίου έως και την Καθαρά ∆ευτέρα ο ∆ήµος Χανίων µεταµορφώνεται σε µια µεγάλη σκηνή πολιτισµού και χαράς, µε δράσεις, που απλώνονται σε πλατείες, πολιτιστικούς χώρους και γειτονιές.

Αναλυτικό πρόγραµµα εκδηλώσεων:

– Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00 | Ρώσικος Στρατώνας

, ∆ιαδραστικό και δηµιουργικό εργαστήριο κατασκευής µάσκας.

– Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 | 17:00

Πλατεία Σούδας,

Τελετή Έναρξης Χανιώτικου Καρναβαλιού 2026.

(Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών) – Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Σούδας

– Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 | 21:00

| Ρώσικος Στρατώνας,

Αποκριάτικες «αξεµούριστες» ιστορίες και µουσικές.

Η παράσταση είναι αυστηρά για ενήλικες.

– Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00

| Ρώσικος Στρατώνας,

Αφηγηµατική παράσταση – µουσικοπαιδαγωγικό πρόγραµµα

«Ήρθανε οι Αποκριές, µασκάρες θα ντυθούµε!»

– Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00

| Μεγάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ),

Θεατρικό δρώµενο για παιδιά

«Αποκριάτικο Χρονοταξίδι».

– Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15:00 |

Σούδα

Μεγάλη Παρέλαση Χανιώτικου Καρναβαλιού 2026, µε παρουσιαστές την Έλενα Κρεµλίδου (Mariposa) και τον Κώστα Κακαβελάκη.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 10:30 & 12:30

| Ρώσικος Στρατώνας,

Εργαστήρια κατασκευής χαρταετών από καλάµι και ανακυκλώσιµα υλικά.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00

| Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»

, Χρώµατα, µουσική, παιχνίδι και messy play.

Για παιδιά 18 µηνών έως 3 ετών µε συνοδεία γονέα.

– Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 21:30 |

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)

, Αποκριάτικο πάρτι ενηλίκων «Masque Fantasia» µε τον DJ Stathi Ioannou.

– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00

| Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης»

, Θεατρική παράσταση «Η Τυροφάγος».

– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 17:00

| Μεγάλο Αρσενάλι,

Παιδικό αποκριάτικο πάρτι µε την κλόουν Λόκο.

– Καθαρά ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00 |

Άλσος Αγίων Αποστόλων,

Κούλουµα για όλη την οικογένεια.