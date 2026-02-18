menu
Τρίτη Γνώμη

Καρναβαλικά δρώµενα

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
0

Πριν την Καθαρά ∆ευτέρα, που πέφτει φέτος την 23η Φεβρουαρίου, έχει αρχίσει το Τριώδιο, η Μεγάλη Σαρακοστή. Έρχονται οι Απόκριες, µια µεσαιωνική γιορτή, όπως έµεινε «των απόκρεω» δηλαδή µεταµφιεσµένοι άνθρωποι περιφερόµενοι ανά τάς οδούς και τάς ρίµας χορεύοντας και πειράζοντας τους περαστικούς.

Η µάσκα, η προσωπίδα, κρύβει το πρόσωπο, σκεπάζει την πραγµατικότητα, εξ ου και οι «µασκαράδες», οι µεταµφιεσµένοι απατεώνες. ∆είχνουν αλλόκοτες σαρκαστικές όψεις µε µεγάλη µύτη, στόµατα, τροµακτικά µε µάσκες εκτρώµατα, τους «κωλοβελώνηδες» που λερώνουν τα πάντα και στοιχειώνουν τα σπίτια, γι’ αυτό οι γιαγιάδες τα ξορκίζουν να φύγουν λιβανίζοντας τα. Απ’ αυτή την εθιµοτυπία παρακινήθηκαν οι γιατροί να φορούν µάσκα, για να µην προσβληθούν απ’ την αρρώστια του ασθενή, που διατηρήθηκε µέχρι σήµερα και µετά την covid 19.
Αυτή η συνήθεια προσωπιδοφόρων µεταµφιεσµένων και οργιωδών διασκεδάσεων κατά τις ηµέρες των «απόκρεω» είναι πιθανόν να προέρχεται από υπολείµµατα των «Ρωµαϊκών Σατουρναλίων». Πρόκειται για γιορτή των Ρωµαίων, αφιερωµένη στον Θεό τους Σατούρνους, που θεωρείται µεγάλη τελετή. Ο Σατούρνος δεν αντιστοιχεί στον Ολύµπιο θεό Κρόνο και έχει σχέση µε τα Χριστούγεννα.
Στον µεσαίωνα, επειδή οι θρησκευτικοί ηγέτες ήταν καταπιεστικοί, χρειαζόταν κάποια εκτόνωση µε σάτιρα, που περιελάµβανε οργιαστικά ξεφαντώµατα, παράλογα ή ακούσια δρώµενα.

Στη χώρα µας την περίοδο αυτή καθιερώθηκε το καρναβάλι απ’ τον Καρνάβαλο, µια κωµική θεότητα του βασιλιά της ευθυµίας. Αναπαρίσταται εποχούµενος επί µεγαλοπρεπούς άρµατος, περιστοιχιζόµενος από πιερότους και σατύρους που αστεΐζονταν, χλεύαζαν, απεικόνιζαν και σχολίαζαν τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς ευµενώς ή δυσµενώς για τις πράξεις τους.
Υπάρχουν µαρτυρίες περί διασκεδάσεων και άσεµνων πράξεων, ενώ δεν έχουµε ενδείξεις ότι οι γιορτές των «απόκρεω» και οι µεταµφιέσεις είναι αποτέλεσµα από τελετές της αρχαιότητας, αν και πολλών οι γνώµες συγκλίνουν στο ότι έχουν σχέση µε την αρχή της βλάστησης στη φύση.

