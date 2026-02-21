menu
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, 2026
Πολιτισμός

Καρναβάλι στις Καλύβες Αποκορώνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το καλυβιανό καρναβάλι, που διοργανώνουν σύλλογοι και φορείς των Καλυβών, θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, µε την υποστήριξη του ∆ήµου Αποκορώνου και της Περιφέρειας Κρήτης.
Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, όπως αναφέρουν οι ∆ήµος Αποκορώνου, ∆ηµοτική Ενότητα και ∆ηµοτική Κοινότητα Καλυβών, ενηµερώνεται το κοινό ότι:
– Από τις 12:00 µαθητές των σχολείων του ∆ήµου µεταµφιεσµένοι και καρναβαλικές οµάδες θα συρρέουν προς τον χώρο έναρξης που έχει οριστεί µετά το νεκροταφείο προς την εθνική οδό (ελαιουργείο Χαβαλεδάκη).
– Άρµατα θα έχουν σταθµεύσει κατά µήκος του εν λόγω σηµείου και µέχρι την ταβέρνα «Το ψητό» γύρω στις 13:30.
– Η παρέλαση αρµάτων και καρναβαλιστών θα πραγµατοποιηθεί κατά µήκος του κεντρικού δρόµου καταλήγοντας έξω από το παλαιό δηµαρχείο γύρω στις 14:00 – 17:00.
Σε συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου έχουν οριστεί ως χώροι στάθµευσης οχηµάτων οι ακόλουθοι:
– Αλάνα παραλίας (Μαϊστράλι)
– παραλιακός δρόµος «κρηπίδωµα» (από είσοδο των Καλυβών προς καφετέρια «Απικόρνο»
– πάρκινγκ κόµβου ΒΟΑΚ
– περιοχή Κολλάτσος – ΣΥΝΚΑ
Η διέλευση της κυκλοφορίας προς Βάµο και κόµβο Καλυβών θα διεξάγεται µέσω των αγροτικών και δηµοτικών οδών που περικλείεται από τα σηµεία πριν το βενζινάδικο SHELL προς Καλύβες δεξιά µέσω «Σαρακηνέ» – εξωκκλήσι Αγίου Νικολάου – οικία Νταµουλή.
Στο µεταξύ, ο Σύλλογος Καταστηµαταρχών και Επιχειρήσεων Καλυβών, µετά από απόφαση των µελών του, ενηµερώνει το κοινό ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ψησταριών από πλανόδιους.
«Η διάθεση φαγητού θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του χωριού µας, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την τήρηση των κανόνων υγιεινής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

