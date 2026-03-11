Καρέ – καρέ η στιγμή της έκρηξης σε σχολείο του Ηρακλείου (video)

Στο βίντεο που εξασφάλισε το patris.gr, φαίνεται ο τρόπος ενεργοποίησης του εκρηκτικού μηχανισμού αλλά και οι κίνδυνοι που υπήρχαν ακόμα και για τη ζωή των δύο παιδιών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα παιδιά είναι πάνω από τον εκρηκτικό μηχανισμό που κατασκεύασαν οι ίδιοι και απομακρύνονται την τελευταία στιγμή πριν από την έκρηξη.

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ζήτησαν και πήραν οι τρεις μαθητές του γυμνασίου που πυροδότησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σχολείο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκρηξη και κατασκευή-κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών, αδικήματα που αντιμετωπίζονται σε βαθμό κακουργήματος από τη Δικαιοσύνη.