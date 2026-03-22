menu
14.4 C
Chania
Κυριακή, 22 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Καραλής: «Ρίσκαρα για να κερδίσω – ο Μόντο με κάνει να ανεβαίνω όλο και υψηλότερα»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε για περισσότερη από μία ώρα στη μεικτή ζώνη μετά το τέλος του τελικού του επί κοντώ στο Παγκόσμιο, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 6,05 μ.. Τόσο χρειάστηκε για να απαντήσει στις ερωτήσεις των Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων που βρίσκονταν εκεί. Όπως αναφέρει ο ΣΕΓΑΣ, με περίσσια υπομονή, παρά την έντονη κούραση, μίλησε για το όγδοο μετάλλιό του, τα άλματα στα 6,20 μ. και 6,25 μ., τη σημασία του να κοντράρει τον κορυφαίο επικοντιστή όλων των εποχών και τους άμεσους στόχους του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κάνω έναν τέτοιο αγώνα. Επιχείρησα πάρα πολύ μεγάλα ύψη, ύψη που ούτε εγώ φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να δοκιμάσω. Και ναι, πιστεύω σε μένα, πιστεύω στις δυνατότητές μου, η ομάδα μου πιστεύει σε μένα και είμαι σίγουρος ότι στον ανοιχτό θα δούμε μεγάλα πράγματα», είπε και αναφέρθηκε στην απόφαση του να ανέβει αρκετά ψηλά και να αφήσει προσπάθειες.

«Ήθελα να τον πιέσω, ήταν εξαρχής ο στόχος αυτός και κάπως το κατάφερα, τον κούρασα εννοείται. Το έκανα για να κερδίσω.

Βέβαια και εγώ είχα αρκετά καλές προσπάθειες και, όπως είπα, είμαι χαρούμενος που είμαι υγιής. Τελειώνω τη σεζόν μου με τον καλύτερο τρόπο. Πήρα ένα μετάλλιο, θα το γιορτάσουμε σήμερα. Πρέπει να το γιορτάσω, να το χαρώ και ανυπομονώ για τον ανοιχτό».

Σχετικά με το πως σχεδίασαν τον αγώνα:

«Πάνω-κάτω ξέραμε τι θέλαμε. Ξέραμε τα κοντάρια, τα ύψη. Είχα και στο τριπλούν τον Πομάσκι και μου έλεγε και αυτός για το τρέξιμο, με διόρθωνε. Μετά τα 6,20 μ. είπα πως θέλω να πάω παραπάνω και να δοκιμάσω στα 6,25 μέτρα. Δεν το παίρνω πίσω. Έπρεπε να ρισκάρω, έπρεπε να δω αυτά τα ύψη, να τα πιστέψω, να τα δοκιμάσω. Και αφού τα δοκίμασα, είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω και θα πετύχω αυτά τα ύψη.

Ελπίζω ο κόσμος να το ευχαριστήθηκε. Το στάδιο σίγουρα ήταν λες και ήταν όλη η Ελλάδα, λες και ήμουν σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ήμουν πολύ χαρούμενος, είμαι ευγνώμων που είμαι σε αυτή τη θέση και ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω να κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα, γιατί ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Πιστεύω σε εμένα και ελπίζω για τα καλύτερα.

Για την αγωνιστική άνοδο των τελευταίων ετών:

«Από τότε που με ανέλαβε ο πατέρας μου Χάρης Καραλής, ο Μαρτσίν Στσεπάνσκι και ο Γιώργος Πομάσκι, με έχουν αλλάξει σαν αθλητή. Με έκαναν αθλητή υψηλού επιπέδου. Πιστεύουν πάρα πολύ σε μένα».

Για το αν ο Ντουπλάντις του είπε κάτι μέσα στον αγώνα:

«Μες στον αγώνα μού είπε “τρελέ, που πας στο 6,25;”. Εντάξει, πολλά μου λέει. Και εντωμεταξύ στο 6,25, όταν έριξα τον πήχη, κάνω έτσι ότι πάω πάνω για το παγκόσμιο ρεκόρ και μου κάνει “αλήθεια λες;”. Του λέω “όχι, εντάξει, πλάκα κάνω».

Για το επί κοντώ που είναι το Νο1 αγώνισμα σε δημοφιλία:

«Ο κόσμος θέλει να παρακολουθήσει το επί κοντώ. Αυτή τη στιγμή η δημοφιλία του είναι μεγαλύτερη από αυτή των 60 μέτρων. Είναι φανταστικό».

Για το αν τον ενοχλεί που είναι δεύτερος, παρά τις σπουδαίες επιδόσεις:

«Δεν με ενοχλεί που είμαι δεύτερος. Μου δίνει κίνητρο σίγουρα. Πιστεύω ότι άμα δεν ήταν ο Ντουπλάντις, σίγουρα δεν θα πηδούσα τόσο ψηλά, ούτε θα δοκίμαζα να πηδήξω τόσο ψηλά.

Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτή η φιλία που έχουμε τόσα χρόνια μάς έχει κάνει να πηδάμε τόσο ψηλά. Και εύχομαι, να πάμε μαζί και τα επόμενα δέκα χρόνια κι εγώ να είμαι πρώτος κι εκείνος δεύτερος».

Ο Καραλής χάρισε στη χώρα το πρώτο της μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση και το 17 στην ιστορία της διοργάνωσης

2026 – 2ος 6,05 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν
2025 – 2ος 6.00 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο
2025 – 2ος 6,05 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ
2025 – 1ος 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν
2024 – 3ος 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι
2024 – 2ος 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη
2024 – 3ος 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκόβη
2023 – 2ος 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

 

φωτ.: (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum