Καραλής: «Ρίσκαρα για να κερδίσω – ο Μόντο με κάνει να ανεβαίνω όλο και υψηλότερα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε για περισσότερη από μία ώρα στη μεικτή ζώνη μετά το τέλος του τελικού του επί κοντώ στο Παγκόσμιο, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 6,05 μ.. Τόσο χρειάστηκε για να απαντήσει στις ερωτήσεις των Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων που βρίσκονταν εκεί. Όπως αναφέρει ο ΣΕΓΑΣ, με περίσσια υπομονή, παρά την έντονη κούραση, μίλησε για το όγδοο μετάλλιό του, τα άλματα στα 6,20 μ. και 6,25 μ., τη σημασία του να κοντράρει τον κορυφαίο επικοντιστή όλων των εποχών και τους άμεσους στόχους του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κάνω έναν τέτοιο αγώνα. Επιχείρησα πάρα πολύ μεγάλα ύψη, ύψη που ούτε εγώ φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να δοκιμάσω. Και ναι, πιστεύω σε μένα, πιστεύω στις δυνατότητές μου, η ομάδα μου πιστεύει σε μένα και είμαι σίγουρος ότι στον ανοιχτό θα δούμε μεγάλα πράγματα», είπε και αναφέρθηκε στην απόφαση του να ανέβει αρκετά ψηλά και να αφήσει προσπάθειες.

«Ήθελα να τον πιέσω, ήταν εξαρχής ο στόχος αυτός και κάπως το κατάφερα, τον κούρασα εννοείται. Το έκανα για να κερδίσω.

Βέβαια και εγώ είχα αρκετά καλές προσπάθειες και, όπως είπα, είμαι χαρούμενος που είμαι υγιής. Τελειώνω τη σεζόν μου με τον καλύτερο τρόπο. Πήρα ένα μετάλλιο, θα το γιορτάσουμε σήμερα. Πρέπει να το γιορτάσω, να το χαρώ και ανυπομονώ για τον ανοιχτό».

Σχετικά με το πως σχεδίασαν τον αγώνα:

«Πάνω-κάτω ξέραμε τι θέλαμε. Ξέραμε τα κοντάρια, τα ύψη. Είχα και στο τριπλούν τον Πομάσκι και μου έλεγε και αυτός για το τρέξιμο, με διόρθωνε. Μετά τα 6,20 μ. είπα πως θέλω να πάω παραπάνω και να δοκιμάσω στα 6,25 μέτρα. Δεν το παίρνω πίσω. Έπρεπε να ρισκάρω, έπρεπε να δω αυτά τα ύψη, να τα πιστέψω, να τα δοκιμάσω. Και αφού τα δοκίμασα, είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω και θα πετύχω αυτά τα ύψη.

Ελπίζω ο κόσμος να το ευχαριστήθηκε. Το στάδιο σίγουρα ήταν λες και ήταν όλη η Ελλάδα, λες και ήμουν σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ήμουν πολύ χαρούμενος, είμαι ευγνώμων που είμαι σε αυτή τη θέση και ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω να κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα, γιατί ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Πιστεύω σε εμένα και ελπίζω για τα καλύτερα.

Για την αγωνιστική άνοδο των τελευταίων ετών:

«Από τότε που με ανέλαβε ο πατέρας μου Χάρης Καραλής, ο Μαρτσίν Στσεπάνσκι και ο Γιώργος Πομάσκι, με έχουν αλλάξει σαν αθλητή. Με έκαναν αθλητή υψηλού επιπέδου. Πιστεύουν πάρα πολύ σε μένα».

Για το αν ο Ντουπλάντις του είπε κάτι μέσα στον αγώνα:

«Μες στον αγώνα μού είπε “τρελέ, που πας στο 6,25;”. Εντάξει, πολλά μου λέει. Και εντωμεταξύ στο 6,25, όταν έριξα τον πήχη, κάνω έτσι ότι πάω πάνω για το παγκόσμιο ρεκόρ και μου κάνει “αλήθεια λες;”. Του λέω “όχι, εντάξει, πλάκα κάνω».

Για το επί κοντώ που είναι το Νο1 αγώνισμα σε δημοφιλία:

«Ο κόσμος θέλει να παρακολουθήσει το επί κοντώ. Αυτή τη στιγμή η δημοφιλία του είναι μεγαλύτερη από αυτή των 60 μέτρων. Είναι φανταστικό».

Για το αν τον ενοχλεί που είναι δεύτερος, παρά τις σπουδαίες επιδόσεις:

«Δεν με ενοχλεί που είμαι δεύτερος. Μου δίνει κίνητρο σίγουρα. Πιστεύω ότι άμα δεν ήταν ο Ντουπλάντις, σίγουρα δεν θα πηδούσα τόσο ψηλά, ούτε θα δοκίμαζα να πηδήξω τόσο ψηλά.

Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτή η φιλία που έχουμε τόσα χρόνια μάς έχει κάνει να πηδάμε τόσο ψηλά. Και εύχομαι, να πάμε μαζί και τα επόμενα δέκα χρόνια κι εγώ να είμαι πρώτος κι εκείνος δεύτερος».

Ο Καραλής χάρισε στη χώρα το πρώτο της μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση και το 17 στην ιστορία της διοργάνωσης

2026 – 2ος 6,05 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

2025 – 2ος 6.00 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – 2ος 6,05 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – 1ος 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – 3ος 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – 2ος 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – 3ος 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκόβη

2023 – 2ος 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

φωτ.: (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)