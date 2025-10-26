menu
22.3 C
Chania
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Καραϊβική: Η καταιγίδα Melissa πλησιάζει σε επίπεδο τυφώνα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η τροπική καταιγίδα Mέλισα (Melissa) ενισχύθηκε το Σάββατο και πλέον έχει εξελιχθεί σε τυφώνα, απειλώντας με καταρρακτώδεις βροχές και εκτεταμένες πλημμύρες την περιοχή της βόρειας Καραϊβικής.

Οι αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές εξέδωσαν, όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ,  προειδοποίηση τυφώνα για την Τζαμάικα, καθώς οι άνεμοι έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί δραματικά μέσα στις επόμενες ώρες.

Η Melissa πιθανότατα αρχίζει να ενισχύεται ραγδαία και αναμένεται να εξελιχθεί σε μεγάλο τυφώνα αύριο», ανέφερε το Κέντρο σε ανακοίνωσή του.

Ο ασταθής τυφώνας αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις έως και 25 ίντσες (64 εκατοστά) στην Τζαμάικα, ενώ παρόμοιες ποσότητες βροχής προβλέπονται και για το νότιο τμήμα της Αϊτής και της Δομινικανής Δημοκρατίας έως τη Δευτέρα.

Στη χερσόνησο Tiburon, στη νοτιοδυτική Αϊτή, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για καταρρακτώδη βροχή έως 35 ίντσες (89 εκατοστά), με σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

