«Καρµανιόλα ο Κατσαµπάς»

Την επικινδυνότητα του δρόµου στον Κατσαµπά επισηµαίνει ο αναγνώστης µας κ. Αλέξανδρος Μπ., ζητώντας από τους αρµοδίους να παρέµβουν για την οδική ασφάλεια.

Συγκεκριµένα, αναφέρει: «∆υστυχώς παραµένουν άκρως επικίνδυνες οι αριστερές στροφές (προς ∆αγκλή και Σαµαριάς αντίστοιχα) καθώς το φανάρι εδώ και δεκαετίες δίνει ταυτόχρονα πράσινο και στα δύο ρεύµατα.

Η Μ. Κούνδουρου και η Ακρωτηρίου ως δρόµοι που αναπτύσσονται µεγάλες ταχύτητες κάνει τις αριστερές στροφές ρωσική ρουλέτα καθώς µια λάθος εκτίµηση µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότατο τροχαίο! Τι πρέπει να συµβεί για να τοποθετήσει η τεχνική υπηρεσία ένα ξεχωριστό φανάρι για αριστερή πορεία;».

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