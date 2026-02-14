menu
Ελλάδα

Καπανδρίτι: Κατάσχεση 4,8 τόνων ληγμένου κρέατος την Τσικνοπέμπτη

Στην κατάσχεση 4.780 κιλών ληγμένου κρέατος στο Καπανδρίτι προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο σαρωτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 (Τσικνοπέμπτη).

Οπως μετέδωσε το ertnews, η εντυπωσιακή ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας, καθιστώντας το μη ασφαλές για τους καταναλωτές.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι «η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης» και προειδοποιώντας πως όποιος παρανομεί θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις. Ήδη έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση και την καταστροφή της κατασχεθείσας ποσότητας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Οι έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν λόγω της αυξημένης κίνησης των ημερών, επεκτάθηκαν σε όλο το Λεκανοπέδιο και περιλάμβαναν αυτοψίες σε ψυκτικές αποθήκες, καταστήματα λιανικής και επιχειρήσεις εμπορίας κρεάτων. Βασικός στόχος της Περιφέρειας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων, η πρόληψη φαινομένων αισχροκέρδειας και η αποτροπή διάθεσης προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας, τα συνεργεία της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, διενεργώντας:

Επιθεωρήσεις σε όλους τους χώρους αποθήκευσης και διακίνησης τροφίμων.
Δειγματοληπτικούς ελέγχους στις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης.
Άμεσες κατασχέσεις προϊόντων που κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε πως ο ρόλος της Περιφέρειας είναι θεσμικός και ουσιαστικός, με στόχο την προστασία του πολίτη και τη διασφάλιση μιας αγοράς που λειτουργεί με κανόνες και διαφάνεια. Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα, υπενθυμίζοντας ότι η τήρηση των κανόνων είναι ο μοναδικός δρόμος για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

 

