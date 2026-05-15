Κάντανος: Το μονοπάτι της μνήμης – Δράση για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Με βαθιά συμβολικό τρόπο θα τιμηθούν τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης στην Κάντανο, μέσα από τη δράση με τίτλο «Το Μονοπάτι της Μνήμης – Φωτίζοντας την Ιστορία», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026.

Η εκδήλωση αποτελεί μια βιωματική πορεία μνήμης μέσα στο φαράγγι της Καντάνου, στον τόπο όπου γράφτηκαν σημαντικές σελίδες της κρητικής ιστορίας κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Οι διοργανωτές καλούν πολίτες και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε έναν περίπατο με στόχο τη συλλογική μνήμη.

Η συνάντηση θα γίνει στις 17:00 στην είσοδο του φαραγγιού Καντάνου, στη θέση Άναβος, όπου θα πραγματοποιηθεί σύντομη ιστορική αναδρομή και θα δοθεί η εκκίνηση του περιπάτου. Στις 17:45 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Άγιο Ειρηναίο, ενώ οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν φωτιζόμενα κεριά led για τη συνέχεια της διαδρομής.

Η πορεία θα ολοκληρωθεί στις 18:45 στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία της Καντάνου, όπου θα πραγματοποιηθεί εναπόθεση των κεριών ως φόρος τιμής στους νεκρούς της περιόδου. Θα ακολουθήσει μουσική παράσταση από τη «Vamos Orchestra» και κέρασμα από τον Σύλλογο Γυναικών Καντάνου «ΤΑΒΙΘΑ».

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό κάλεσμα, «Το Μονοπάτι της Μνήμης» αποτελεί ένα συμβολικό ταξίδι «από τη σιωπή της φύσης στη συλλογική μνήμη», με τους συμμετέχοντες να βαδίζουν κρατώντας ένα μικρό φως στο χέρι προς το Μνημείο Πεσόντων, τιμώντας όσους χάθηκαν.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καντάνου «ΚΑΝΤΑΝΙΑ» και τον Σύλλογο Γυναικών Καντάνου «ΤΑΒΙΘΑ»