Κάντανος: Το μονοπάτι της μνήμης – Δράση για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με βαθιά συμβολικό τρόπο θα τιμηθούν τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης στην Κάντανο, μέσα από τη δράση με τίτλο «Το Μονοπάτι της Μνήμης – Φωτίζοντας την Ιστορία», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026.

Η εκδήλωση αποτελεί μια βιωματική πορεία μνήμης μέσα στο φαράγγι της Καντάνου, στον τόπο όπου γράφτηκαν σημαντικές σελίδες της κρητικής ιστορίας κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Οι διοργανωτές καλούν πολίτες και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε έναν περίπατο με στόχο τη συλλογική μνήμη.

Η συνάντηση θα γίνει στις 17:00 στην είσοδο του φαραγγιού Καντάνου, στη θέση Άναβος, όπου θα πραγματοποιηθεί σύντομη ιστορική αναδρομή και θα δοθεί η εκκίνηση του περιπάτου. Στις 17:45 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Άγιο Ειρηναίο, ενώ οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν φωτιζόμενα κεριά led για τη συνέχεια της διαδρομής.

Η πορεία θα ολοκληρωθεί στις 18:45 στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία της Καντάνου, όπου θα πραγματοποιηθεί εναπόθεση των κεριών ως φόρος τιμής στους νεκρούς της περιόδου. Θα ακολουθήσει μουσική παράσταση από τη «Vamos Orchestra» και κέρασμα από τον Σύλλογο Γυναικών Καντάνου «ΤΑΒΙΘΑ».

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό κάλεσμα, «Το Μονοπάτι της Μνήμης» αποτελεί ένα συμβολικό ταξίδι «από τη σιωπή της φύσης στη συλλογική μνήμη», με τους συμμετέχοντες να βαδίζουν κρατώντας ένα μικρό φως στο χέρι προς το Μνημείο Πεσόντων, τιμώντας όσους χάθηκαν.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καντάνου «ΚΑΝΤΑΝΙΑ» και τον Σύλλογο Γυναικών Καντάνου «ΤΑΒΙΘΑ»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

