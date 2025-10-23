Κανονικά η λειτουργία του Διαβητολογικού Ιατρείου στο Νοσοκομείο Χανίων

Απρόσκοπτα συνεχίζει τη λειτουργία του το Διαβητολογικό Ιατρείο «Θεοχαρούλα Μυλωνάκη» στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Όπως ανέφερε στα «Χανιώτικα νέα» ο διοικητής του Ιδρύματος Γιώργος Μπέας, το Ιατρείο συνεχίζει να λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία και ευθύνη της ενδοκρινολόγου, διευθύντριας ΕΣΥ, Βούλαε Τζουτζουράκη.

Ασθενείς θα δέχεται κάθε Πέμπτη η επιμελήτρια Α’ Παθολογίας αδελφή Θεοπνεύστη , κατά κόσμον Μαρία Δρανδάκη και κάθε Τετάρτη η εξωτερική συνεργάτιδα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων , Διαβητολόγος πρ. Δ/ντρια ΕΣΥ Παθολογίας, Λουκία Καλογεράκη.

Αναφορικά με το παιδοδιαβητολογικό Ιατρείο, ο κ. Μπέας ξεκαθάρισε πως συνεχίζει και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα παιδιά υπό την επιστημονική ευθύνη της παιδοδιαβητολόγου – παιδιάτρου, Δ/ντριας ΕΣΥ Θεοδοσίας Αρβανιτάκη.

Ο κ. Μπέας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην Αργυρώ Γκόγκου , μέχρι πρόσφατα υπεύθυνη του διαβητολογικού Ιατρείου «Θεοχαρούλα Μυλωνάκη» ,«για την πολύτιμη προσφορά της και το εξαιρετικό της έργο τόσο στην Α’ Παθολογική Κλινική που υπηρέτησε, όσο και στο τμήμα Επειγόντων και κυρίως στο Διαβητολογικό Ιατρείο» και τις εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία.