Κανόε Καγιάκ Σπλιντ: Πρωταθλητής ο ΝΟΧ

Την κατάκτηση ενός ακόμα πανελλήνιου πρωταθλήματος, προσθέτοντας ένα νέο τίτλο στην ήδη πλούσια συλλογή του γιορτάζει ο ΝΟ Χανίων στο κανόε καγιάκ Sprint!

Συγκεκριμένα η ομάδα του Μανώλη Αγγελάκη κατέκτησε συνολικά 28 μετάλλια (13 χρυσά, 9 ασημένια και 6 χάλκινα).

Ενώ σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν οι Χανιώτες επίσης στο πανελλήνιο πρωτάθλημα SUP Long Distance και το πανελλήνιο Κύπελλο SUP Sprint & Technical. Περισσότερα σε επόμενο φύλλο μας.