Κανόε Καγιάκ: Εμπειρίες και διακρίσεις για τον Μιχάλη Μπροκαλάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με πλούσιες εμπειρίες και σημαντικές διακρίσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη διεθνή Regatta President Cup 2026 στο Αζερμπαϊτζάν ο Μιχάλης Μπροκαλάκης, εκπροσωπώντας την Εθνική Ελλάδας στο κανόε καγιάκ σπριντ.

Η διοργάνωση, που διεξήχθη από τις 29 Απριλίου έως τη 1 Μαΐου, συγκέντρωσε αθλητές από 16 χώρες, με τη συμμετοχή του αθλητή του Ναυτικού Ομίλου Χανίων ΑΝΕΚ Lines να αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός τόσο για τον ίδιο όσο και για το σύλλογο. Μαζί του βρέθηκε και ο προπονητής του, Μανώλης Αγγελάκης, υπό την ευθύνη του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Μπροκαλάκης είχε πολύ καλή παρουσία, καταφέρνοντας να προκριθεί στα ημιτελικά του μονοθέσιου καγιάκ στις αποστάσεις των 1000μ., 500μ. και 200μ. στην κατηγορία παίδων. Σε αυτά τα αγωνίσματα κατέλαβε την 5η, 3η και 6η θέση αντίστοιχα, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΑΝΟΕ ΚΑΙ SUP
Παράλληλα, ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του αθλήματος, έχοντας ήδη ξεκινήσει νέα τμήματα καγιάκ και SUP για παιδιά ηλικίας 8 έως 15 ετών, προσφέροντας τη δυνατότητα γνωριμίας με το άθλημα και συμμετοχής σε αγώνες.
Για το λόγο αυτό, απευθύνεται πρόσκληση για το Σαββατοκύριακο 23 & 24 Μαΐου σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τον συναρπαστικό κόσμο του καγιάκ και του SUP.
Πληροφορίες δίνονται από τον προπονητή Μανώλη Αγγελάκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977245423

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

