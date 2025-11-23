Κανένας παιδικός σταθμός στο Τρίγωνο Έβρου – Στο σπίτι τα παιδιά

Η έλλειψη κτηρίου, που θα στεγάζει παιδικό σταθμό στα Δίκαια του Τριγώνου, είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί τον δήμο Ορεστιάδος, αλλά και τους γονείς των παιδιών αφού δεν μπορούν να στείλουν τα μικρά παιδιά τους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Τριγώνου, όπου υπάρχουν 17 χωριά, δεν λειτουργεί κανένας παιδικός σταθμός. Οι γονείς, αυτά τα 8 παιδάκια, που βρίσκονται σήμερα και τα 10, που θα έχουν δικαίωμα να πάνε στον παιδικό σταθμό από το νέο έτος, αναγκάζονται να τα κρατούν μαζί τους στο σπίτι.

Σήμερα, μόνο στο χωριό Ορμένιο, υπάρχουν τέσσερα παιδάκια ενώ τον επόμενο χρόνο θα γίνουν έξι.

Ο δήμαρχος Ορεστιάδος συναντήθηκε με τους γονείς και υποστήριξε πως σε διάστημα έξι μηνών, λόγω διαδικασιών θα μπορέσει να διαμορφωθεί ένα δημοτικό κτήριο σε παιδικό σταθμό.

Πολύ σύντομα θα επαναλειτουργήσει ο υπό κατασκευή παιδικός σταθμός στα Ρύζια Ορεστιάδος, δίνοντας προσωρινή λύση για τα παιδιά του Τριγώνου.