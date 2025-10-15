menu
Κανένα σημάδι …επέκτασης της τουριστικής σεζόν για τα Χανιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Μακροπρόθεσμο…όνειρο παραμένει για τον ξενοδοχειακό κλάδο η επέκταση της τουριστικής σεζόν στα Χανιά, αφού για άλλη μια χρονιά δεν υπάρχουν περισσότερες πτήσεις τον Νοέμβριο. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων κ. Μανώλης Σταματάκης όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους κατά το 3ο Next Gen Round Tables της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) που πραγματοποιείται στα Χανιά.

«Είναι μια παλιά υπόθεση η προσπάθεια να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος. Με την υφιστάμενη κατάσταση και τους tour operator που συνεργαζόμαστε δεν είναι εύκολο. Όλοι έχουν τα προγράμματα, τον προγραμματισμό τους…Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια μου και πιστεύω ότι δεν είναι μακριά ο χρόνος, με συνεργασίες με κάποιες άλλες εταιρείες χαμηλού κόστους, στα πλαίσια της συνεργασίας που είχαμε λειτουργήσει χρόνια πριν με την Ryanair και την Easy Jet. Δεν θα το δούμε φέτος αλλά σε επόμενο χρόνο ίσως να το δούμε να υπάρχουν πτήσεις και μέσα στη χειμερινή περίοδο. Γιατί βλέπουμε ότι μέσα στην πόλη μας δημιουργούνται νέες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν 5 μήνες προσδοκώντας ότι θα αποσβέσουν τα κεφάλαια που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να έχουμε κόσμο για τα εντός της πόλης ξενοδοχεία, πιστεύω ότι ο κόσμος αυτός μπορεί να επεκταθεί και εκτός» σχολίασε ο κ. Σταματάκης προσθέτοντας πως «συζητήσεις γίνονται και διάθεση υπάρχει» για την επέκταση της σεζόν.
Αναφορικά με την πορεία της τουριστικής σεζόν που ολοκληρώνεται ο κ. Σταματάκης επεσήμανε πως «οι αφίξεις ήταν περισσότερες, τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα προφανώς θα είναι περισσότερα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα εκτιμώ ότι δεν θα είναι υψηλότερο επειδή υπάρχει το θέμα της ακρίβειας και του λειτουργικού κόστους που έχει αυξηθεί υπέρμετρα». Ο ίδιος επεσήμανε πως φέτος φάνηκε ότι πολλοί επισκέπτες «ήταν μουδιασμένοι, οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν πόλεμο στη γειτονιά τους, επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα».
«Η χρονιά ήταν αναμφισβήτητα καλά, μια χρονιά που δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολη αλλά το αποτέλεσμα διαγράφεται καλό από τα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και σε ότι αφορά τις αφίξεις και σε ότι αφορά τη μέση δαπάνη» ήταν η αναφορά για το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων από την αντιπρόεδρο κ. Αγάπη Σμπώκου, που μίλησε για αύξηση 12,5% στα έσοδα φέτος που ξεκίνησε με πτώση στη μείωση των κρατήσεων την Άνοιξη εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης.

Για τη βραχυχρόνια μίσθωση o κ. Σταματάκης παρατήρησε πως πρέπει «είναι μια οικονομική δραστηριότητα που πρέπει να διέπεται με ίδιους κανόνες οικονομίας με τα ξενοδοχεία και τα αδειοδοτημένα καταλύματα με κλειδιά».
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Ο πρόεδρος της “Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων” κ. Γιάννης Χατζής ανέφερε πως η κυβέρνηση βοήθησε πολύ τον κλάδο το 2020 και το 2021 με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται μια βελτίωση των μεγεθών και των ονομαστικών εσόδων αλλά «θα θέλαμε να σταθεροποιηθούμε εδώ που βρισκόμαστε αλλά και τις υποδομές και τη θεσμική προσοχή για τον τουρισμό του αύριο».
Ερωτηθείς από τα “Χ.ν.” για το αίτημα των Δήμων να παίρνουν οι ΟΤΑ τις εισφορές για το τέλος ανθεκτικότητας υποστήριξε πως τα χρήματα αυτά τα στερείται η αγορά και πως το συγκεκριμένο τέλος «θεωρούμαι ότι θα πρέπει να καταμεριστεί σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονομίας και όχι μόνο στον τουρισμό. Δεν είναι ξεκάθαρο που πάνε τα χρήματα αυτά. Θα ήταν πιο εύπεπτο σε ένα κλάδο που λειτουργεί και αξιοποιεί τις τοπικές υποδομές να έβλεπε ξεκάθαρα ότι τα χρήματα αυτά επενδύονται στον προορισμό. Θα ήταν πιο εύπεπτο – πάλι θα είχαμε γραμμή κατάργησης – αλλά θα ήταν πιο κατανοητό από τον κλάδο…Δεν θεωρώ ότι οι Δήμοι είναι στο σημείο να ζητάνε αυτά τα χρήματα επειδή έχουν ένα ξεκάθαρο κάδο υποδομών. Θα ήμασταν πιο υπέρ των Δήμων αν βλέπαμε ξεκάθαρα προγράμματα βελτίωσης των υποδομών στο time line τους. Αυτή τη στιγμή τα ζητάνε οι Δήμοι, εμείς λέμε ότι πρέπει να γυρνάνε στην τοπική κοινωνία με την μορφή υποδομών. Οι δήμοι έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν ως προς τη διαφάνεια των ανταποδοτικών τελών που εισπράττουν οι ίδιοι».
Ειδικά για τη βραχυχρόνια μίσθωση ο κ. Χατζής μίλησε «για ένα μοντέλο που ξεκίνησε για κοινωνικούς λόγους, να έχει εξαπλωθεί σε μια οργανωμένη “παραξενοδοχεία”, που βάζει ανθρώπους στην αγορά της φιλοξενίας από την πίσω πόρτα χωρίς τις ίδιες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να γίνεται ζημιά και στην οργανωμένη τουριστική δραστηριότητα και στους μικροϊδιοκτήτες.»

