menu
18.4 C
Chania
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Καναδάς: Σοκ από το μακελειό σε σχολείο – Είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδελφό της η 18χρονη δράστιδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σοκ έχει προκαλέσει στον Καναδά το πολύνεκρο μακελειό που σημειώθηκε την Τρίτη σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη Τάμπλερ Ριτζ, στη Βρετανική Κολομβία. Δράστιδα ήταν μια 18χρονη γυναίκα με προβλήματα ψυχικής υγείας, η οποία πριν από την επίθεση στο παλιό της σχολείο είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βρετανικής Κολομβίας, η δράστιδα, Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ, αυτοκτόνησε μετά την επίθεση. Ο απολογισμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε σε εννέα νεκρούς, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας, καθώς αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι οι νεκροί ήταν δέκα.

Η 18χρονη φέρεται να σκότωσε αρχικά στο σπίτι τους τη 39χρονη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της. Στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο όπου είχε φοιτήσει, αλλά είχε εγκαταλείψει πριν από τέσσερα χρόνια, και άνοιξε πυρ.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν:

Μία 39χρονη δασκάλα
Τρεις 12χρονες μαθήτριες
Ένας 12χρονος μαθητής
Ένας 13χρονος μαθητής
Στον τόπο της επίθεσης εντοπίστηκαν ένα μακρύκανο όπλο και ένα πιστόλι.

Δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσά τους η 12χρονη Μάγια, που νοσηλεύεται με τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι, σύμφωνα με ανάρτηση της μητέρας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum