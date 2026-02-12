Καναδάς: Σοκ από το μακελειό σε σχολείο – Είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον αδελφό της η 18χρονη δράστιδα

Σοκ έχει προκαλέσει στον Καναδά το πολύνεκρο μακελειό που σημειώθηκε την Τρίτη σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη Τάμπλερ Ριτζ, στη Βρετανική Κολομβία. Δράστιδα ήταν μια 18χρονη γυναίκα με προβλήματα ψυχικής υγείας, η οποία πριν από την επίθεση στο παλιό της σχολείο είχε σκοτώσει τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βρετανικής Κολομβίας, η δράστιδα, Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ, αυτοκτόνησε μετά την επίθεση. Ο απολογισμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε σε εννέα νεκρούς, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας, καθώς αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι οι νεκροί ήταν δέκα.

Η 18χρονη φέρεται να σκότωσε αρχικά στο σπίτι τους τη 39χρονη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της. Στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο όπου είχε φοιτήσει, αλλά είχε εγκαταλείψει πριν από τέσσερα χρόνια, και άνοιξε πυρ.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκαν:

Μία 39χρονη δασκάλα

Τρεις 12χρονες μαθήτριες

Ένας 12χρονος μαθητής

Ένας 13χρονος μαθητής

Στον τόπο της επίθεσης εντοπίστηκαν ένα μακρύκανο όπλο και ένα πιστόλι.

Δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσά τους η 12χρονη Μάγια, που νοσηλεύεται με τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι, σύμφωνα με ανάρτηση της μητέρας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.