«Καμπανάκι κινδύνου» και στην Κρήτη για την εξάπλωση ευλογιάς και αφθώδη πυρετού

Γιώργος Κώνστας
0

Καμπανάκι κινδύνου προς κτηνοτρόφους, μεταφορείς, τα σφαγεία του Νομού Χανίων από τη Κτηνιατρική Υπηρεσία, καθώς απαιτείται εγρήγορση ώστε να αποτραπεί η εισαγωγή της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδη πυρετό και στην Κρήτη. Το μεσημέρι της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση, με μικρή όμως συμμετοχή ενδιαφερόμενων, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Χανίων στην Αγιά.
H σύσκεψη απευθύνονταν σε κτηνοτρόφους, μεταφορείς, τα σφαγεία, όλους τους εμπλεκόμενους με τον κτηνοτροφικό κλάδο.

Ο κ. Μιχάλης Καστρινάκης προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Χανίων επεσήμανε μεταξύ άλλων:

 

• ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: « Για τους σταθμούς απολύμανσης, καλό θα είναι οποιοσδήποτε πηγαίνει σε έναν προορισμό, όπως είναι τα σφαγεία, να περνάει από κάποιο σταθμό απολύμανσης, να κάνει την απολύμανσή του, να παίρνει μια απόδειξη και να συνεχίζει. Ακόμα όμως και στον τελικό προορισμό, όπως τα σφαγεία, θα πρέπει να κάνει τον καλό καθαρισμό του μεταφορικού του μέσου και να το απολυμαίνει, ενώ τα σφαγεία υποχρεούνται να εκδίδουν βεβαίωση καθαρισμού και απολύμανσης».
• ΕΥΛΟΓΙΑ: «Όσον αφορά την ευλογιά, θα τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι κτηνοτρόφοι στις μεταφορές ζώων, στις αγοραπωλησίες, στις μετακινήσεις του προσωπικού από τον ένα στάβλο στον άλλο, στον δανεισμό εργαλείων, εξοπλισμού και ζώων, που αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται πια. Πρέπει και οι ίδιοι να κάνουν απολυμάνσεις στα αμάξια τους μπαίνοντας ή φεύγοντας από την εκτροφή τους.»
• ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ: « Όσον αφορά τον Αφθώδη, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και συνεπείς σε όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται, γιατί δυστυχώς είναι το νούμερο ένα λοιμογόνο νόσημα για όλα τα μηρυκαστικά και για τους χοίρους αυτή την ώρα σε όλο τον κόσμο. Όπου πέσει επικρατούν πάρα πολύ αυστηρά μέτρα, συνεχίζονται οι θανατώσεις όπως ακριβώς έτυχε και στην ευλογιά, και δυστυχώς οι όλες συνέπειες που βαρύνουν τον κτηνοτροφικό κλάδο θα είναι πολλαπλάσιες.

ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Στην ερώτηση των “Χ.ν.” για το αν η Διεύθυνση Κτηνιατρικής είναι ικανοποιημένη από την ανταπόκριση κτηνοτρόφων και μεταφορέων, ο κ. Καστρινάκης απάντησε πως « δυστυχώς μέχρι τώρα τα δεδομένα από την εταιρεία που κάνει τις απολυμάνσεις δείχνουν ότι η προσέλευση όχι

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

