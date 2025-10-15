menu
Τοπικά

Καμία πρωτοβουλία για το στεγαστικό πρόβλημα από το Δήμο Χανίων

Γιώργος Κώνστας
0
0

«Άφαντες…παραμένουν οι πρωτοβουλίες της Δημοτικής αρχής για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στην πόλη». Με αυτόν τον τρόπο ο δημ. σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Δ. Μακρέας σχολίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων την έρευνα του “Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών” για το συγκεκριμένο ζήτημα που παρουσιάστηκε πρόσφατα και στην οποία συμμετείχαν απαντώντας στα σχετικά ερωτηματολόγια 800 πολίτες.

 

«Η εργασία αυτή επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε με τρόπο επίσημο και σε βαθμό που αναρωτιέμαι γιατί το έκανε το σωματείο και όχι ένας από τους καθ’ ύλην αρμόδιους, ο Δήμος Χανίων» είπε ο κ. Μακρέας, συμπληρώνοντας πως με βάση τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν στην έρευνα του σωματείου το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε πως πληρώνει για το ενοίκιο το μισό του μισθού του, το 70% ζητάει απαγόρευση τουριστικής χρήσης σε κάποιες περιοχές της πόλης και ένα μεγάλο ποσοστό προτείνει “πλαφόν” στην τιμή των ενοικίων για κάποιες περιοχές.
«Το θεσμικό όργανο της πόλης αποτελεί ουραγό και περιμένω τις πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής» σχολίασε ο κ. Μακρέας.
Από τον δήμαρχο κ. Π. Σημανδηράκη επίσης έγινε αναφορά στη λειτουργία των πισίνων έξω από το χώρο του κλειστού του Κλαδισού και τα εγκαίνια του Σαββάτου με τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης να δίνουν συγχαρητήρια για την γρήγορη υλοποίηση του έργου.
Ο δήμαρχος μίλησε και για τις πρωτοβουλίες για το θέμα του κλειστού κολυμβητηρίου του Ακρωτηρίου και δήλωσε την πρόθεση του Δήμου να αναλάβει τη διαχείριση του τονίζοντας πως «ο θεσμός των ΕΑΚ είναι παρωχημένος…οι αθλητικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται οι Δήμοι λειτουργούν καλύτερα».
Με αφορμή την ερώτηση της κ. Γεωργούλα για την πρόσφατη σύσκεψη στο Ηράκλειο για το θέμα των απορριμμάτων ο κ. Σημανδηράκης άφησε αιχμές σε βάρος του Υπουργείου Περιβάλλοντος για μια σειρά από θέματα που αφορούν την πολιτική που ακολουθεί στη διαχείριση τους αλλά και τον αποκλεισμό του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Στις ανακοινώσεις τους, τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν τη θλίψη τους για το χαμό του πρώην βουλευτή Γ. Πρασιανάκη και του γιατρού Ν. Καλλιβρετάκη.

