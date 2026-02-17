menu
Τοπικά

Καλύβες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το καρναβάλι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ την προσεχή Κυριακή 22/02/2026 καθώς θα διεξαχθεί ο ετήσιος θεσμός του Καλυβιανού Καρναβαλιού, το οποίο διοργανώνουν σύλλογοι και φορείς των Καλυβών με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτητς και του δήμου Αποκορώνου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τους συλλόγους και τους φορείς των Καλυβών ενημερώνουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες μας για τα ακόλουθα

1) Από ώρας 12.00 σχολεία του δήμου μεταμφιεσμένα και καρναβαλικές ομάδες θα συρρέουν προς το χώρο έναρξης που έχει οριστεί μετά το νεκροταφείο προς εθνική οδό (ελαιουργείο Χαβαλεδάκη).

2) Άρματα θα έχουν σταθμεύσει κατά μήκος του εν λόγω σημείου και μέχρι την ταβέρνα Το Ψητό περί ώρας 13.30.

3) Η παρέλαση αρμάτων και πεζοπόρων τμημάτων θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος του κεντρικού δρόμου καταλήγοντας έξω από το παλαιό δημαρχείο περί ώρα 14.00-17.00

Σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία έχουν οριστεί ως χώροι στάθμευσης οχημάτων οι κάτωθι:

α) Αλάνα παραλίας (Μαιστράλι)

β) παραλιακός δρόμος “κρηπίδωμα (από είσοδο των Καλυβών προς καφετέρια “Απικόρνο

γ) πάρκινγκ κόμβου ΒΟΑΚ

δ) περιοχή Κολλάτσος-ΣΥΝΚΑ

Η διευθέτηση της κυκλοφορίας προς Βάμο και κόμβο Καλυβών θα διεξάγεται μέσω των αγροτικών και δημοτικών οδών που περικλείεται από τα σημεία πρίν το βενζινάδικο SHELL προς Καλύβες δεξιά μέσω “Σαρακηνέ ” – εξωκλήσσι Αγίου Νικολάου- οικία Νταμουλή»

