menu
16.1 C
Chania
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Καλύβες: Γήπεδο ο πρώην Χώρος Απορριμμάτων; – Αίτημα Δήμου Αποκορώνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε γήπεδο αναμένεται να μετατραπεί ο πρώην Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ) των Καλυβών. Ηδη, ο Δήμος Αποκορώνου έχει στείλει σχετικό αίτημα στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση στον αποκατεστημένο χώρο.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αποκορώνου με τίτλο: «Από τον ΧΑΔΑ στο Γήπεδο – Από το παρελθόν στο μέλλον», αναφέρεται:

«Πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, ο χώρος του πρώην ΧΑΔΑ Καλυβών αποκαταστάθηκε πλήρως μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, κλείνοντας μια δύσκολη σελίδα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης για την περιοχή μας.
Σήμερα, η τοπική κοινωνία θέτει ένα ώριμο και ουσιαστικό αίτημα: ο χώρος αυτός να αποκτήσει ζωή και προορισμό, να μετατραπεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου – σε έναν χώρο άθλησης, συνάντησης και δημιουργίας για τη νεολαία μας.
Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό με θετική διάθεση αλλά και απόλυτη ευθύνη. Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό έργο. Πρόκειται για μια συμβολική πράξη- εκεί όπου κάποτε υπήρχε απόρριψη, να δημιουργηθεί προοπτική,εκεί όπου υπήρχε περιβαλλοντικό τραύμα, να γεννηθεί χώρος ζωής.
Ήδη ο Δήμος απέστειλε επίσημο αίτημα στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση στον αποκατεστημένο χώρο, να καθοριστούν οι αναγκαίες τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και να διασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Ο Δήμος Αποκορώνου θα προχωρήσει εφόσον υπάρχει πλήρης επιστημονική τεκμηρίωση και νομιμότητα».
«Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες δώσουν το πράσινο φως, θα προχωρήσουμε με σχέδιο, μελετημένα και υπεύθυνα, ώστε ο χώρος να αποδοθεί στην κοινωνία με ασφάλεια και διαφάνεια», τονίζει ο δήμαρχος ΑποκορώνουΧαράλαμπος Κουκιανάκης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum