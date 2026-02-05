Καλύβες: Γήπεδο ο πρώην Χώρος Απορριμμάτων; – Αίτημα Δήμου Αποκορώνου

Σε γήπεδο αναμένεται να μετατραπεί ο πρώην Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ) των Καλυβών. Ηδη, ο Δήμος Αποκορώνου έχει στείλει σχετικό αίτημα στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση στον αποκατεστημένο χώρο.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αποκορώνου με τίτλο: «Από τον ΧΑΔΑ στο Γήπεδο – Από το παρελθόν στο μέλλον», αναφέρεται:

«Πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, ο χώρος του πρώην ΧΑΔΑ Καλυβών αποκαταστάθηκε πλήρως μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, κλείνοντας μια δύσκολη σελίδα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης για την περιοχή μας.

Σήμερα, η τοπική κοινωνία θέτει ένα ώριμο και ουσιαστικό αίτημα: ο χώρος αυτός να αποκτήσει ζωή και προορισμό, να μετατραπεί σε γήπεδο ποδοσφαίρου – σε έναν χώρο άθλησης, συνάντησης και δημιουργίας για τη νεολαία μας.

Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό με θετική διάθεση αλλά και απόλυτη ευθύνη. Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό έργο. Πρόκειται για μια συμβολική πράξη- εκεί όπου κάποτε υπήρχε απόρριψη, να δημιουργηθεί προοπτική,εκεί όπου υπήρχε περιβαλλοντικό τραύμα, να γεννηθεί χώρος ζωής.

Ήδη ο Δήμος απέστειλε επίσημο αίτημα στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση στον αποκατεστημένο χώρο, να καθοριστούν οι αναγκαίες τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και να διασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Ο Δήμος Αποκορώνου θα προχωρήσει εφόσον υπάρχει πλήρης επιστημονική τεκμηρίωση και νομιμότητα».

«Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες δώσουν το πράσινο φως, θα προχωρήσουμε με σχέδιο, μελετημένα και υπεύθυνα, ώστε ο χώρος να αποδοθεί στην κοινωνία με ασφάλεια και διαφάνεια», τονίζει ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης.