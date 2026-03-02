 Καλύβες: Αναβάθμιση του Νηπιαγωγείου – Ασφαλείς χώροι παιχνιδιού

Αναβαθμισμένοι και ασφαλείς χώροι παιχνιδιού διαμορφώθηκαν για τους μαθητές του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Καλυβών.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αποκορώνου, με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης του αύλειου χώρου στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Καλυβών, ο Δήμος έλαβε με μεγάλη ικανοποίηση την ευχαριστήρια επιστολή των Συλλόγων Διδασκόντων και των μαθητών των σχολικών μονάδων.

«Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αποτελεί προϊόν συστηματικής δουλειάς και αγαστής συνεργασίας. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τη Δημοτική Αρχή,τον Αντιδήμαρχο, κ. Εμμανουήλ Καστρινάκη, την Αντιδήμαρχο, κα Αργυρώ Σουχλάκη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου, κ. Γεώργιο Μουσουράκη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβών, κ. Βαρδή Καραδάκη. Παράλληλα, εκφράστηκαν ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αποκορώνου, η οποία με τον σχεδιασμό και την επίβλεψή της συνέβαλε καθοριστικά στην αντικατάσταση του παλαιού τάπητα και την τοποθέτηση σύγχρονων, πιστοποιημένων παιχνιδιών».

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, δήλωσε σχετικά: «Η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των παιδιών μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η επιστολή των νηπιαγωγείων μας δίνει χαρά, καθώς επιβεβαιώνει ότι οι υποδομές μας πλέον παρέχουν ένα περιβάλλον έμπνευσης, δημιουργίας και, πάνω από όλα, απόλυτης προστασίας. Η συνεργασία μας με την εκπαιδευτική κοινότητα θα συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο».

Τέλος στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Αποκορώνου «δεσμεύεται να παραμείνει αρωγός στις ανάγκες των σχολείων του τόπου μας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικής οικογένειας προς όφελος των μαθητών μας».