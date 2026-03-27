Καλύβες: 13 Μαΐου στο ΣτΕ η προσφυγή των κατοίκων για τον ΒΟΑΚ

Για τις 13 Μαίου μετακινήθηκε η εκδίκαση της προσφυγής κατοίκων των Καλυβών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας αλλαγές στη χάραξη που αφορά το τμήμα του νέου ΒΟΑΚ.

Η εκδίκαση της προσφυγής επρόκειτο να γίνει την 1η Απριλίου, ωστόσο μετακινήθηκε για τις 13 Μαίου προκειμένου να έλθει προς εξέταση μαζί με ανάλογες προσφυγές.

Σημειώνεται πως οι κάτοικοι έχουν επισημάνει δύο βασικούς κινδύνους για την περιοχής τους από τη χάραξη του νέου ΒΟΑΚ.

• Μεγάλη ηχορύπανση, λόγω της αυξημένης ταχύτητας των οχημάτων καθώς τα όρια ταχύτητας αυξάνονται πάρα πολύ.

• Το ότι “κόβεται” στα δύο όλος ο οικισμός των Δυτικών Καλυβών, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας κυρίως όμως ασφάλειας σε περίπτωσης έκτακτου γεγονότος όπως μια πυρκαγιάς.

Οι κάτοικοι ζητούν την κατασκευή “σήραγγας” με τη μορφή cut and cover, ώστε να μετριαστεί η όχληση από το νέο δρόμο.