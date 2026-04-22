Καλός καιρός στην Κρήτη έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι τοπικά έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Βελτίωση του καιρού στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές, εκτός του νοτίου Αιγαίου, θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 22 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για:Κρήτη

ΚΑΙΡΌΣ: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

AΝΕΜΟΙ: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.