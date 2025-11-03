menu
Καλοκαιρινός για τα Βορίζια: «Να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν στην πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη, επισημαίνει με δήλωσή του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τονίζει ότι τώρα είναι ώρα για δράση, αναφέροντας: «Δεν αρκεί να εκφράζουμε τη θλίψη μας όταν αυτά τα γεγονότα επαναλαμβάνονται και εκδηλώνονται με τον τρόπο που τα ζήσαμε όλοι τις τελευταίες μέρες. Είναι ώρα για δράση, είναι ώρα για ανάληψη ευθύνης από τον καθένα απ’ όσους εκπροσωπούν θεσμούς και ασκούν εξουσία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε και να το δηλώσουμε ξεκάθαρα είναι ότι θα τεθεί τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία στην Κρήτη. Και θα πρέπει να αναληφθεί κάθε πρωτοβουλία η οποία θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα αυτό. Πρέπει προφανώς να υπάρξει μια συνεννόηση την οποία επιδιώκω και προσωπικά με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και με την Αυτοδιοίκηση ώστε και εκείνη στο μερίδιό της να μπορέσει να συντελέσει, και βέβαια με τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε ευχολόγια. Πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και η πραγματικότητα αυτή είναι ζοφερή και υποθηκεύει ένα μέλλον το οποίο έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Όλη η συζήτηση πρέπει να κατευθυνθεί στην επόμενη ημέρα. Είναι στιγμή για να δράσουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για πρωτοβουλίες που μπορεί να αναληφθούν, ανάλογες με εκείνη που είχε ξεκινήσει από τον αείμνηστο πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Γραμματικάκη, ο δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε: «Όχι μόνο σήμερα, αλλά για ιδιαίτερους λόγους σήμερα, ο Γιώργος Γραμματικάκης μάς λείπει. Και φωνές όπως αυτή του Γιώργου Γραμματικάκη λείπουν. Αλλά αυτό πρέπει να το αναπληρώσουμε. Έχω προτείνει στον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία συνάντησης των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, των εκπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο και παραγόντων της Πολιτείας στην οποία θα πρέπει όλοι να εκφραστούν με ευθύτητα και παρρησία. Να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας αλλά και γενικότερα της οργανωμένης παραβατικότητας στο νησί. Εκεί θα πρέπει να επιμεριστεί και η δουλειά καθ’ αρμοδιότητα, ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι που του αναλογεί. Θεωρώ ότι χρειάζεται συντονισμός αλλά χρειάζεται και σύμπνοια και αυτός είναι και ένας τρόπος για να βοηθήσουμε να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής».

