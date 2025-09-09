menu
Καλό ταξίδι, φίλε και συνοδοιπόρε Νίκο! Θρηνώ και Οδύροµαι, όταν εννοήσω τον Θάνατο!

Πέτρος Πανηγυράκης
Πέτρος Πανηγυράκης
0

Πενήντα και πλέον έτη γνωριµίας, φιλίας, συνεργασίας (αλλά και κόντρας κάποιες φορές) για την ανάπτυξη και τον πολιτισµό, την ιστορία του τόπου, «την επιστροφή στις ρίζες µας», κύριο µήνυµα του Αγίου Ειρηναίου Γαλανάκη. Όλα είναι καταγεγραµµένα και στα Πρακτικά του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Αγία Σοφία» από τον τότε Γραµµατέα του Λευτέρη Τσουράκη και Προέδρου του Καλλιτεχνικού Οµίλου «Ο Αποκόρωνας».

Πορευτήκαµε µαζί µε το Νίκο, τον Λευτέρη και τον Μιχάλη Γαλανάκη πρώτα στο άτυπο συµβούλιο για τη διοργάνωση του Α΄ Παγκόσµιου Συνεδρίου Αποκορωνιωτών το 1987 και κατόπιν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Αγία Σοφία» από της ιδρύσεώς του το 1991 πάντα µε οδηγό µας τον Άγιο Ειρηναίο Γαλανάκη.

Αγία Σοφία εγέννησε Άγιον Ειρηναίο (Μιχάλη), Ειρηναίος εγέννησε το Ίδρυµα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη σκέψη, στο µυαλό και τον ΝΟΥ του Νίκου Παπαδάκη, για να κάνει γνωστές της ιδέες του Εθνάρχη για ελευθερία και δηµοκρατία στα πέρατα της ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ το απρόσµενο φευγιό σου.

Θα σε υποδεχτούν πολλοί Αποκορωνιώτες, µε πρώτο τον Άγιο Ειρηναίο, τον Μιχάλη Ανδριανάκη, τον Ποιµενάρχη µας ∆αµασκηνό, τον Μπάµπη Μπουρνάζο, τον ∆ήµαρχο Βάµου Γιάννη Χατζηδάκη, τον Στέλιο Μιχελάκη, τον Γιώργο Χαβρεδάκη της Φωνής Αποκορώνου. Μαζί µε τον Παιδαγωγό και ∆άσκαλο Νίκο Πετρουλάκη, τον Στέλιο Πανηγυράκη, την Αθηνά Μπλαζουδάκη, τον Μάρκο Ντουκάκη, τον Αντρέα Γαρεδάκη και τον Μπουρµπονικολή από του Μπαµπαλή το χάνι, όπως και πλειάδα Φίλων και Συνεργατών του Ιδρύµατος «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι, ΝΙΚΟ!

Υπάρχουν νέοι, άξιοι συνεχιστές του έργου σου!

Ίδωµεν!

