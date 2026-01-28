menu
Αθλητικά

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Δύο χρυσά οι νεάνιδες του ΝΟΧ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησε ο ΝΟ Χανίων στους Χειμερινούς Αγώνες καλλιτεχνικής κολύμβησης νεανίδων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη διοργάνωση που ολοκληρώθηκε στο κολυμβητήριο “Κύπρος” της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.

Μετά την πρωτιά στο τεχνικό ομαδικό, τα κορίτσια του ΝΟ Χανίων ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο ελεύθερο ομαδικό, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό μετάλλιο, οπότε και αναδείχθηκαν στις απόλυτες πρωταγωνίστριες της διοργάνωσης, χάρη στη συνολικά εξαιρετική τους παρουσία. Ενώ κατέκτησαν και ένα ασημένιο μετάλλιο ακόμα με την Μαγδ. Γκιγκιλίνη
Τόσο στο ελεύθερο ομαδικό (με 208.0392 βαθμούς) όσο και στο τεχνικό ομαδικό την 1η θέση κατέκτησαν οι: Βλαζάκη Κερασιά, Δραμηλαράκη Μαρία Άννα, Κατσαρού Πετρίνα, Λιγοξυγκάκη Φιλία Ελένη, Μαρτσάκη Γεωργία, Νιωτάκη Μαρία, Σπανουδάκη Ελευθερία, Συννεφάκη Ευαγγελία, με αναπληρωματικές τις Γερωνυμάκη Μελίνα και Νικολακάκη Κρυσταλένια.

ΑΣΗΜΕΝΙΟ Η ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗ


Η πρώτη σπουδαία διάκριση ανήκε στην Μαγδαληνή Γκιγκιλίνη η οποία αναδείχθηκε στη 2η θέση στο σόλο στην όπεν κατηγορία, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο της ταλέντο.
Η Μαγδαληνή Γκιγκιλίνη κατέλαβε επίσης μία 6η θέση με βαθμολογία 205.3656, ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο τη συμμετοχή της στη διοργάνωση.
Η Γκιγκιλίνη συμμετέχει από φέτος με τον ΝΟ Χανίων και ήταν μέλος και της ομαδικής χορογραφίας στην κατηγορία των νεανίδων.

