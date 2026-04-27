Καλλιέργεια οδικής συνείδησης σε σχολεία των Χανίων

Ηλίας Κάκανος
Ηλίας Κάκανος
» Μέσα από κοινή δράση της Tροχαίας και Εθελοντικών Σωµατείων

Με στόχο την καλλιέργεια οδικής συνείδησης από νεαρή ηλικία, εθελοντικά σωµατεία σε συνεργασία µε το Τµήµα Τροχαίας της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Χανίων, πραγµατοποιούν τακτικές επισκέψεις σε σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευσης. 

Μέσα από ενηµερωτικές και διαδραστικές δράσεις, οι µαθητές αποκτούν πολύτιµες γνώσεις γύρω από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), µαθαίνοντας έτσι να σέβονται τους κανόνες και να υιοθετούν υπεύθυνη συµπεριφορά στον δρόµο. Απώτερος στόχος είναι η µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων καθώς η τήρηση του ΚΟΚ αποτελεί δείκτη πολιτισµού και προϋπόθεση ασφάλειας ζωής.

Στα πλαίσια του προγράµµατος του ∆ήµου Χανίων “Move it” το σωµατείο για την οδική ασφάλεια “Με οδηγό τη ΖΩΗ” πραγµατοποίησε  το πρωί  της Παρασκευής επισκέψεις  στο 1ο  ∆ηµοτικό Σχολείο Μουρνιών και στο ∆ηµοτικό Σχολείο Τσικαλαριών.

Εκ µέρους του σωµατείου η δηµοσιογράφος Βίκυ Κόλλια µε τον Γιάννη Φωκά, µιλώντας στα “Χ.ν.”,  πως η συµµετοχή των παιδιών είναι µεγάλη και ενθουσιώδης, αλλά και η ενεργοποίηση και συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς που συνδράµουν στην παρουσίαση µας, καθοριστική. Η ανταπόκριση των παιδιών είναι αυθόρµητη και οι οδικές τους γνώσεις αρκετές όσο και οι παρατηρήσεις τους για τα οδικά σφάλµατα, µπορούµε να πούµε πως είναι εντυπωσιακές.

∆ήλωση επίσης καταγράψαµε και από την Χριστοφία Μπουντρογιάννη, διευθύντρια του ∆ηµοτικού Σχολείου Τσικαλαριών η οποία επεσήµανε ότι «από την αρχή το ∆ηµοτικό µας Σχολείο και το Νηπιαγωγείο µπήκαµε στο πρόγραµµα του ∆ήµου Χανίων και µέσα στους φορείς που ήταν να συνεργαστούµε είναι και το σωµατείο “Με οδηγό τη ΖΩΗ” που έχουµε τη χαρά να βρίσκεται σήµερα µαζί µας, µιλώντας στα παιδιά θέµατα που αφορούν τον ΚΟΚ. Τις προηγούµενες ηµέρες ήρθαν από τον Ορειβατικό, τον ∆ήµο Χανίων για δενδροφύτευση και την Τροχαία Χανίων. Όλες οι δράσεις είναι αξιόλογες αλλά ο ΚΟΚ θέλει πολύ δουλειά γιατί στο σηµείο που βρίσκεται και το σχολείο µας δεν υπάρχουν πεζοδρόµια».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

