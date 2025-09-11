Καλή νέα σχολική χρονιά

«Η φύσις δούσα σοι υιόν,

και εαν επιµεληθείς τούτου,

θα προκύψει Άνθρωπος,

εάν αµελήσεις, θα προκύψει κτήνος»

Ανοίγουν σήµερα τα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Πατρίδα µας µε τον καθιερωµένο Αγιασµό.

«∆ράξαστε Παιδείας, µήποτε οργισθεί Κύριος» µας παραγγέλλει ο Απόστολος Παύλος.

Γονείς, Παιδιά, ∆άσκαλοι, όλοι έχουµε στρέψει την προσοχή µας στο γεγονός αυτό. Γιορτάζουν!!!

Αγωνιούν για το εάν η Σχολική χρονιά είναι Καλή, Γόνιµη, ∆ηµιουργική, Αποδοτική!!!

∆άσκαλος γαρ, του περασµένου αιώνα 1964 – 2000, µε πολλές έντονες και ανεξίτηλες ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, σκέπτοµαι, σχολιάζω, ∆ιδάσκω.

Η Κοινωνία διαφοροποιείται, η Πολιτεία µε την ίδια άποψη. Όποια βελτίωση υπάρχει στην Παιδεία, έχει γίνει ύστερα από ΑΓΩΝΕΣ εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, των γονέων των µαθητών, των φοιτητών της Ανώτατης Παιδείας.

∆εν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω.

Το δηµογραφικό; Στο Ανατολικό Σέλινο υπηρετούσαµε δεκατέσσερις δάσκαλοι µε πολλές εκατοντάδες µαθητές. Είκοσι εννέα µαθητές εγώ στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγριλέ, µε παιδιά από Αγριλέ και Λειβάδα. Τώρα όλο το Ανατολικό Σέλινο έχει ένα Σχολείο µε ένα ∆άσκαλο και µία Νηπιαγωγό και οι µαθητές; 2 ή 3 ντόπιοι και οι υπόλοιποι αλλοδαποί.

Η Κρητική Ύπαιθρος φθίνει διαρκώς. Ποιο θα είναι το αύριον, άγνωστο.

Η πολιτεία συγχώνευε η καταργούσε τα Σχολεία των πόλεων και των κωµοπόλεων µε πληθωρικά τµήµατα, µε πολλές ελλείψεις εκπαιδευτικών και υλικοτεχνικής σύγχρονης Υποδοµής.

Η Πολιτεία µέριµνα και τυρβάζει περί πολλών. Όχι όµως για την Παιδεία και την Υγεία.

Ποιος θα πάρει την καρέκλα του άλλου, πώς δεν θα αφήσει την καρέκλα ο άλλος, να την διατήρηση και να την δώσει κληρονοµιά.

∆εν υπάρχει Πρόγραµµα Ενιαίας Εθνικής Παιδείας.

Το Μέλλον όµως της Ελλάδας, χτίζεται από τα παιδιά της σήµερα.

Θέλουν να ζήσουν σε µια καλύτερη Κοινωνία ανθρώπων και όχι σε µια κοινωνία θηρίων (ζούγκλα).

Γι’ αυτό ∆άσκαλε που πιάνεις δουλειά από αύριο, σµίλεψε ψυχές ανθρώπων…

Έχεις µεγάλη ΕΥΘΥΝΗ!!!

Σου εύχοµαι

καλή δύναµη και υποµονή

θα τα καταφέρεις.

Καµαροχαίρωµαι σας φίλες-οι µου αναγνώστες

Υστερόγραφο 1. Τώρα συνεργαστείτε µε τους Προϊσταµένους και Συµβούλους σας, προϊόν ΑΓΩΝΩΝ προηγούµενων συνάδελφων σας.

Υστερόγραφο 2. Για τους αλήστου µνήµης Επιθεωρητές σε προσεχές σηµείωµα µου.

*Ο Πέτρος Πανηγυράκης είναι δάσκαλος