menu
26.7 C
Chania
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Καλή νέα σχολική χρονιά

Πέτρος Πανηγυράκης
Πέτρος Πανηγυράκης
0

«Η φύσις δούσα σοι υιόν,
και εαν επιµεληθείς τούτου,
θα προκύψει Άνθρωπος,
εάν αµελήσεις, θα προκύψει κτήνος»

Ανοίγουν σήµερα τα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Πατρίδα µας µε τον καθιερωµένο Αγιασµό.
«∆ράξαστε Παιδείας, µήποτε οργισθεί Κύριος» µας παραγγέλλει ο Απόστολος Παύλος.
Γονείς, Παιδιά, ∆άσκαλοι, όλοι έχουµε στρέψει την προσοχή µας στο γεγονός αυτό. Γιορτάζουν!!!
Αγωνιούν για το εάν η Σχολική χρονιά είναι Καλή, Γόνιµη, ∆ηµιουργική, Αποδοτική!!!
∆άσκαλος γαρ, του περασµένου αιώνα 1964 – 2000, µε πολλές έντονες και ανεξίτηλες ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, σκέπτοµαι, σχολιάζω, ∆ιδάσκω.
Η Κοινωνία διαφοροποιείται, η Πολιτεία µε την ίδια άποψη. Όποια βελτίωση υπάρχει στην Παιδεία, έχει γίνει ύστερα από ΑΓΩΝΕΣ εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, των γονέων των µαθητών, των φοιτητών της Ανώτατης Παιδείας.
∆εν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω.
Το δηµογραφικό; Στο Ανατολικό Σέλινο υπηρετούσαµε δεκατέσσερις δάσκαλοι µε πολλές εκατοντάδες µαθητές. Είκοσι εννέα µαθητές εγώ στο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγριλέ, µε παιδιά από Αγριλέ και Λειβάδα. Τώρα όλο το Ανατολικό Σέλινο έχει ένα Σχολείο µε ένα ∆άσκαλο και µία Νηπιαγωγό και οι µαθητές; 2 ή 3 ντόπιοι και οι υπόλοιποι αλλοδαποί.
Η Κρητική Ύπαιθρος φθίνει διαρκώς. Ποιο θα είναι το αύριον, άγνωστο.
Η πολιτεία συγχώνευε η καταργούσε τα Σχολεία των πόλεων και των κωµοπόλεων µε πληθωρικά τµήµατα, µε πολλές ελλείψεις εκπαιδευτικών και υλικοτεχνικής σύγχρονης Υποδοµής.
Η Πολιτεία µέριµνα και τυρβάζει περί πολλών. Όχι όµως για την Παιδεία και την Υγεία.
Ποιος θα πάρει την καρέκλα του άλλου, πώς δεν θα αφήσει την καρέκλα ο άλλος, να την διατήρηση και να την δώσει κληρονοµιά.
∆εν υπάρχει Πρόγραµµα Ενιαίας Εθνικής Παιδείας.
Το Μέλλον όµως της Ελλάδας, χτίζεται από τα παιδιά της σήµερα.
Θέλουν να ζήσουν σε µια καλύτερη Κοινωνία ανθρώπων και όχι σε µια κοινωνία θηρίων (ζούγκλα).
Γι’ αυτό ∆άσκαλε που πιάνεις δουλειά από αύριο, σµίλεψε ψυχές ανθρώπων…
Έχεις µεγάλη ΕΥΘΥΝΗ!!!
Σου εύχοµαι
καλή δύναµη και υποµονή
θα τα καταφέρεις.
Καµαροχαίρωµαι σας φίλες-οι µου αναγνώστες

Υστερόγραφο 1. Τώρα συνεργαστείτε µε τους Προϊσταµένους και Συµβούλους σας, προϊόν ΑΓΩΝΩΝ προηγούµενων συνάδελφων σας.
Υστερόγραφο 2. Για τους αλήστου µνήµης Επιθεωρητές σε προσεχές σηµείωµα µου.

*Ο Πέτρος Πανηγυράκης είναι δάσκαλος

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum