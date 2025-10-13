Καλέσματα για την αυριανή απεργία

Καλέσματα για την αυριανή πανελλαδική απεργία και κινητοποίηση απευθύνουν συλλογικότητες, φορείς, σωματεία κ.λπ. από τα Χανιά κι όλη την Κρήτη.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα η ΕΛΜΕ Χανίων:

«Ο πόλεμος είναι παρών. Ένας πόλεμος στο πεδίο της οικονομίας και των δασμών, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εξελιχθεί σε ανοιχτό πόλεμο. Για πρώτη φορά μετά το Β΄Π.Π. η Γερμανία έβαλε στόχο τη δημιουργία πανίσχυρου στρατού, η Ιαπωνία επανεξοπλίζεται ενώ η Ε.Ε. με το γιγαντιαίο πρόγραμμα εξοπλισμών ReARM EUROPE, κόστους 800 δις ωμά και κυνικά μιλά για κοινωνική αφαίμαξη στο βωμό της πολεμικής οικονομίας (όρος η κατά 50% μείωση των κοινωνικών δαπανών). Το σχέδιο «τελική λύση» των σιωνιστών για τον ολοκληρωτικό διωγμό του Παλαιστινιακού λαού και την πλήρη κατάκτηση της Γάζας από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, παρόλη την ολόψυχη στήριξη ΗΠΑ ΕΕ αλλά και της κυβέρνησης της ΝΔ “βρήκε τοίχο” κυρίαρχα από την Παλαιστινιακή Αντίσταση αλλά και από το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης.

Τα κλεμμένα από τον μόχθο των εργαζόμενων και συνταξιούχων δισεκατομμύρια των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Ταμείου Ανάκαμψης αποκαλύπτει για την κυβερνητική πολιτική, που παραδίδει τα πάντα σε ιδιώτες, ότι λεφτά υπάρχουν, για να μοιράζονται σε “επενδυτές”, μεγαλοεπιχειρηματίες και κάθε λογής “χασάπηδες”, για την ενίσχυση του εφοπλιστικού και ενεργειακού κεφαλαίου.

Θύματα αυτής της πολιτικής είναι οι 57 νεκροί στα Τέμπη, οι 116 νεκροί μόνο το α΄ εξάμηνο από εργατικά ατυχήματα, οι εκατοντάδες στις διαλυμένες δημόσιες δομές υγείας, οι χιλιάδες απεγνωσμένοι και εκατομμύρια βασανισμένοι από την ανεργία, τη φτώχεια, τη στέρηση βασικών αγαθών και την αδικία της κρατικής “δικαιοσύνης”. “Δούλευε από τα βαθιά αχάραγα ως τα γεράματα” θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του νέου νόμου Κεραμέως που μεταξύ άλλων προβλέπει την επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη και την επιδίωξη για αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Στην εκπαίδευση η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να υπηρετεί την αντιδραστική εκπαιδευτική αναδιάρθρωση με στρατηγικές επιδιώξεις:

1) την ενίσχυση του ταξικού χαρακτήρα της και την παραγωγή φτηνού εργατικού δυναμικού (σχολείο δεξιοτήτων, ΕΣΚ νόμος 5082/Γενάρη 2024 για τα ΕΠΑΛ campus, Επαγγελματικές Ακαδημίες, Στρατηγικό σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, μαθητεία, ίδρυση Τεχνικών Γυμνασίων, τράπεζες θεμάτων και ΕΒΕ εξαιτίας της οποίας χιλιάδες μαθητές από φτωχές λαϊκές οικογένειες έμειναν έξω από σχολές, την καταβαράθρωση της Ειδικής Αγωγής, εθνικό απολυτήριο),

2) την άμεση άντληση κέρδους (ιδιωτικά ΙΕΚ, ιδιωτικά Πανεπιστήμια, Φροντιστήρια, σχολικά βιβλία, Ωνάσεια, ΙΒ, εισβολή αγοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση),

3) τις αλλαγές στο περιεχόμενο των σπουδών, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού, της λογικής της αριστείας και της χρέωσης της αποτυχίας στο άτομο, και τον αποκλεισμό και την αποξένωση της πλειοψηφίας των μαθητ(ρι)ών από την γνώση αλλά και διωγμός κάθε φωνής αμφισβήτησης και αντίλογου,

4) την οικονομική εξαθλίωση των εκπαιδευτικών με μισθούς να ξεκινούν από 776 ευρώ, με κάρτες αγορών αντί για επίδομα ανεργίας, την υποταγή- πειθάρχηση, με πιέσεις και εκβιασμούς, με πειθαρχικά και διώξεις για εκφοβισμό και χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης,

5) την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων μέσω της εφαρμογής της ατομικής αξιολόγησης.

Το εκπαιδευτικό κίνημα, με την ιδιαίτερη συμβολή των πρωτοβάθμιων σωματείων και του συντονισμού τους κατάφερε να απονομιμοποιήσει την αξιολόγηση στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της κοινωνίας.

Μετά από 5 χρόνια σκληρής αναμέτρησης το 80% των εκπαιδευτικών δεν έχει αξιολογηθεί, ενώ έχει καθυστερήσει η εφαρμογή πλευρών της εκπαιδευτικής πολιτικής (π.χ. πλήρης εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, γονεϊκή επιλογή σχολείων, εθνικό απολυτήριο).

Νέος πειθαρχικός κώδικας ή οι εργαζόμενοι και οι διεκδικήσεις τους «στον γύψο».

Με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο που ψηφίστηκε τέλος Αυγούστου, αδικήματα του κοινού ποινικού κώδικα όπως σεξουαλική παρενόχληση ή υπεξαίρεση εξομοιώνονται με την έκφραση γνώμης και διεκδίκησης.

Με πειθαρχικά συμβούλια χωρίς εκπροσώπους των εργαζόμενων, ο κατήγορος γίνεται και δικαστής, ενώ το δικαίωμα της ένστασης καταργείται. Μέχρι και δυσμενή μετάθεση κατά τη ρήση «θα σε στείλω στον Έβρο», και δηλώσεις μετάνοιας για επιεικέστερη ποινή προβλέπονται.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο κλάδος των εκπαιδευτικών είναι πολύ φτωχότερος ακόμα και από την εποχή των μνημονίων, που έχει περισσότερους από 40.000 ελαστικά εργαζόμενους, που πληρώνουν το μισό μισθό και παραπάνω για νοίκι, αντί να καλούν σε γενικό ξεσηκωμό για αγώνα νικηφόρο και ανατρεπτικό περί άλλων τυρβάζουν.

Ε, το λοιπόν, ό,τι και να είναι τ’ άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΩΞΕΙΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑΞΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ!

ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ (1.200 ΕΥΡΩ εισαγωγικός μισθός ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 13ου/14ου)

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ – ΚΑΜΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ –

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟΥΣ – ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ – ΕΞΩ ΑΠΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΕ. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ

Όλοι στο Σωματείο μας! Όλοι στον αγώνα!

14 του Οκτώβρη κλείνουμε τα σχολεία και συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10 π.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς!».

Ο ΣΕΠΕ Χανίων αναφέρει:

«ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ!

Συναδέλφισσες-οι,

Ο ΣΕΠΕ Χανίων χαιρετίζει τους χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα που νέκρωσαν χώρους δουλειάς στη μεγάλη απεργία της 1ης του Οκτώβρη. Χαιρετίζει τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά που απέργησαν και βγήκαν στους δρόμους, με δεκάδες νηπιαγωγεία κλειστά, και πολλά δημοτικά να αγγίζουν το 70% και 80% συμμετοχής στην απεργία. Συνολικά η συμμετοχή στην απεργία των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα Χανιά προσέγγισε το 40%!

Σε μεγάλους χώρους δουλειάς και εδώ στα Χανιά σταμάτησε πλήρως η παραγωγή. Όλοι εμείς μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ενώσαμε δυνάμεις και διατρανώσαμε πως «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές»!

Ξεκαθαρίσαμε πως το νομοσχέδιο της εξόντωσης της κυβέρνησης της ΝΔ, που προβλέπει:

13 ώρες δουλειάς με περισσότερες και πιο φθηνές υπερωρίες για την εργοδοσία

10ωρη απασχόληση χωρίς προσαύξηση στο μεροκάματο – διευθέτηση σε 12μηνη βάση

Υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία

Επέκταση της «κατά παραγγελία» απασχόλησης – δουλειά χωρίς κανέναν προγραμματισμό

Εξαΰλωση της ενιαίας ετήσιας άδειας αναψυχής με κατακερματισμό της σε όλο τον χρόνο

Προσλήψεις «fasttrack» για δουλειά 2 ημερών – νέο χτύπημα στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία,

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ!

Η απάντηση μας θα είναι ακόμα πιο δυναμική με νέα γενική απεργία!

Βγαίνουμε στους δρόμους ξανά:

Για να εκφραστεί η μεγάλη αγανάκτηση που υπάρχει για το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, που έχει μετατρέψει τους χώρους εργασίας σε αρένες θανάτου.

Για τα σχολεία που ξεκίνησαν με χιλιάδες κενά (μόνο στα Χανιά ξεπερνούν τα 265 στην πρωτοβάθμια) σε αίθουσες – κλουβιά και με ένα δυσβάσταχτο κόστος για εμάς και τις οικογένειες των μαθητών μας.

Για τα εκατοντάδες ολοήμερα που μένουν κλειστά ή υπολειτουργούν και τα χιλιάδες παιδιά που χρειάζονται εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης και μένουν ακάλυπτα στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων και εκπαιδευτικών και εξαιτίας των περικοπών στα κονδύλια του ΕΣΠΑ σε Παιδεία και Υγεία.

Για την ακρίβεια που κατατρώει το πενιχρό μας εισόδημα, για την επικίνδυνη κατάσταση στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία μας, εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζεται διαχρονικά και έχει μετατρέψει την προστασία της υγείας μας σε χώρο για να πλουτίζουν από τον πόνο μας οι κλινικάρχες και οι όμιλοι τους.

Για τις πετσοκομμένες συντάξεις που δεν φτάνουν για μια αξιοπρεπή ζωή στα γεράματα.

Για να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στα πολεμοκάπηλα σχέδια τους και στους φουσκωμένους κρατικούς προϋπολογισμούς για τους πολεμικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ όταν η ανθρώπινη ζωή δεν υπολογίζεται, θεωρείται αναλώσιμη όπως αποδείχτηκε από το έγκλημα στα Τέμπη.

Πιο αποφασιστικά. Κλιμακώνουμε με νέα Απεργία.

Στις 14 του Οκτώβρη κλείνουμε τα σχολεία, κατεβαίνουμε στον δρόμο, υπερασπιζόμαστε τη ζωή, την αξιοπρέπειά μας, το μέλλον της νέας γενιάς!

Δυναμώνουμε τον αγώνα για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, κόντρα στην εκμετάλλευση που μας οδηγεί στην αποκτήνωση και τη βαρβαρότητα του πολέμου.

Απαιτούμε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς στο ύψος των αναγκών και όχι δουλειά ήλιο με ήλιο!

Όσο μελάνι και να χύσουν δεν πείθουν! Εμείς γνωρίζουμε καλά πως ο νόμος για το 13ωρο αφορά άμεσα και το Δημόσιο αφού κάθε αντεργατικό μέτρο στον ιδιωτικό τομέα γίνεται προπομπός για το Δημόσιο.

Ήδη χιλιάδες εργαζόμενοι είναι εργολαβικοί ή ενοικιαζόμενοι, ενώ η ίδια κατεύθυνση προχωρά και στην εκπαίδευση: Η «ευελιξία» και η κατάργηση του σταθερού χρόνου επιβάλλονται ήδη με τις υποχρεωτικές υπερωρίες στην εκπαίδευση, με δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους, με συναδέλφους που αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα.

Η ίδια πολιτική που χαρίζει «ευελιξία» στην εργοδοσία, φέρνει φτώχεια, εξάντληση και αβεβαιότητα για όλους μας.

Δεν περιμένουμε φανταστικούς σωτήρες για να έχουμε τη ζωή που μας αξίζει. Όλοι μαζί μπορούμε να

αλλάξουμε τα πράγματα, μαζί με τους γονείς, τους υπόλοιπους εργαζόμενους και τη νέα γενιά! Μόνο

στον δρόμο του οργανωμένου αγώνα, με επίκεντρο τις ανάγκες μας, μπορεί να έρθουν θετικές

εξελίξεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους! Δουλειά με δικαιώματα!

Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης.

Γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις για να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, Υγεία, Παιδεία και όχι για τους ιμπεριαλιστικούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς, για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών.

Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό του πολέμου!

Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.

Όλοι στο Σωματείο μας! Όλοι στον αγώνα!

14 του Οκτώβρη κλείνουμε τα σχολεία και συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10π.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς!».

Η Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Ηρακλείου καλεί σε μαζική συμμετοχή, σημειώνοντας:

«ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟ-ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ Η ΑΔΕΔΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-10πμ

· ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 13ΩΡΟ

· Κάτω τα χέρια από το 8ωρο-5μερο-Κατάργηση της Ελαστικής Απασχόλησης

· Σταθερή και Μόνιμη Δουλειά για όλους

· Αυξήσεις στους Μισθούς που θα καλύπτουν το κόστος της ζωής

· Μαζικοί Διορισμοί μονίμων-Να καλυφθούν όλα τα κενά

· Μονιμοποίηση όλων των Νεοδιορίστων, χωρίς Αξιολόγηση

· Καμία Αξιολόγηση-Κατηγοριοποίηση-Ιδιωτικοποίηση

· Να Αρθούν όλες οι Διώξεις των Εκπαιδευτικών

· Κατάργηση του αντιλαϊκού πλαισίου επίτασης των ταξικών φραγμών

· Δημόσια Δωρεάν-Καθολική Εκπαίδευση-

· Σύστημα Υγείας-Περίθαλψης-Σύνταξης Δημόσιο-Ενιαίο-Καθολικό και Δωρεάν

· Όχι στη διάλυση του ΕΣΥ-Καμία Εμπορευματοποίηση της Υγείας

· Καμία Υποχώρηση-Καμία Ανοχή στον Εργασιακό Μεσαίωνα

· Κάτω η πολιτική της φτώχειας, ακρίβειας, ανεργίας και Ιμπεριαλιστικής υποτέλειας

Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει στη Βουλή για ψήφιση ένα ακόμη βαθιά αντεργατικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για το τρίτο στη σειρά, μετά από εκείνα του Χατζηδάκη και του Γεωργιάδη, που έχει στο στόχαστρό του το εργατικό ωράριο. 150 χρόνια από τότε που το εργατικό κίνημα πέτυχε, με τους αγώνες του, να θεσμοθετηθεί το 8ωρο ημερήσιας εργασίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει να επιβάλει την εργασιακή σκλαβιά του μεροκάματου των 13 ωρών

Ο Μητσοτάκης,στην ομιλία του στη ΔΕΘ, ισχυρίστηκε πως το εν λόγω νομοσχέδιο είναι «προς όφελος των εργαζομένων»(!). Επαναλαμβάνοντας την προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα που εμφανίζει την εξουθενωτική 13ωρη εργασία ως δήθεν «ανάγκη « του εργαζομένου ! Πίσω από αυτήν την άθλια προπαγάνδα βρίσκεται η πολιτική της πιο άγριας εργατικής εκμετάλλευσης που, με την καθήλωση των μισθών και την εξωφρενική ακρίβεια, έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους σε μια τραγική οικονομική κατάσταση .Η κυβέρνηση επιδιώκει, τώρα να τους εξαναγκάσει να δεχθούν και το ωράριο εργασίας μισθωτού δούλου, που θα δουλεύει από τα ξημερώματα ως το βράδυ, για να μπορέσει να ζήσει, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερα κέρδη στους επιχειρηματίες.

Το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, μαζί με τη θέσπιση του 13ωρου, περιέχει και μια αλυσίδα άλλων αντεργατικών μέτρων που στο σύνολό τους χτυπάνε το χρόνο εργασίας του εργαζόμενου:

-Εισάγει την υπερωριακή απασχόληση και στην εκ περιτροπής εργασία, η οποία μέχρι σήμερα δεν επιτρεπόταν. Νομιμοποιεί, έτσι, την απασχόληση εργαζομένων για λίγες ημέρες την εβδομάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να τους εξαναγκάζουν σε υπερωριακή εργασία, για να βγάζουν δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.

-Επεκτείνει σε ένα έτος τη διάρκεια εφαρμογής του συστήματος της «διευθέτησης» του εργάσιμου χρόνου με 10ωρη εργασία χωρίς προσαύξηση.

-Θεσμοθετεί τις συμβάσεις μέχρι και δύο ημερών και μάλιστα με ένα τηλεφωνικό ή ηλεκτρονικό μήνυμα, καθιερώνοντας ένα σύστημα ταχείας πρόσληψης και απόλυσης.

-Προβλέπει ακόμη τον κατακερματισμό της ενιαίας άδειας αναψυχής, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να επιβάλουν την άδεια διάσπαρτη μέσα στο χρόνο.

Στόχος του νέου κυβερνητικού νομοσχεδίου είναι η παραπέρα ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων και η προσφορά στους εργοδότες μιας αγοράς εργασίας με φτηνότερη εργατική δύναμη που θα την απασχολούν όποτε θέλουν και για όσες ώρες και ημέρες θα μπορούν να την εκμεταλλεύονται, με εξαντλητικά και απάνθρωπα ωράρια, ενώ θα την προσλαμβάνουν και θα την απολύουν με ταχύρυθμες διαδικασίες.

Για την εργατική τάξη τα αποτελέσματα των μέτρων αυτού του νομοσχεδίου θα είναι η μεγαλύτερη οικονομική εκμετάλλευσή της, η επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής υγείας της, ο πολλαπλασιασμός των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών, η διατάραξη της οικογενειακής ζωής των εργαζομένων, η εξάλειψη της ανάπαυσης και του ελεύθερου χρόνου τους.

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 8ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ 5/ΜΕΡΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, πλήττοντας τις βασικότερες συλλογικές κατακτήσεις μας.

Στο χώρο της Εκπαίδευσης, η κυβέρνησης της Ν.Δ-εφαρμόζοντας τις αξιώσεις της εγχώριας ολιγαρχίας και τις επιταγές των συνθηκών της Ε.Ε, επιτείνει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση (Ε.Β.Ε-Τράπεζα θεμάτων, Ακαδημίες Κατάρτισης, εξετάσεις Pisa, συγχωνεύσεις κλπ). Επιβάλλει πολιτική αδιοριστίας και μισθούς πείνας, ενώ συγχρόνως, με το αντιδραστικό μέτρο της Αξιολόγησης-Κατηγοριοποίησης, συνδέει το σχολείο με τους νόμους της Αγοράς, Αίρει τη Μονιμότητα, καταργεί την οργανική θέση και γενικεύει την ελαστική απασχόληση, στοχεύοντας στην ακύρωση των βασικότερων εργασιακών και δημοκρατικών κατακτήσεών μας και στην απομόρφωση των λαϊκών στρωμάτων. Για την επιβολή αυτής της αντιδραστικής πολιτικής, ποινικοποιεί τους αγώνες και παραπέμπει στο Πειθαρχικό 2.500 εκπαιδευτικούς, προσβάλλοντας βάναυσα τα θεμελιώδη συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματά και τις κατακτήσεις μας.Μάλιστα, με τη θέσπιση του περιώνυμου νέου «Πειθαρχικού» επιδιώκει να επιβάλει ως νόμο στην εκπαίδευση και συνολικότερα στο Δημόσιο τομέα την τρομοκράτηση των εργαζομένων, ποινικοποιώντας όχι μόνο την συλλογική πάλη και τους αγώνες, αλλά και την έκφραση γνώμης(!)

Η πολιτική των διώξεων, του εκφοβισμού και της ποινικοποίησης φρονημάτων και αγώνων εφαρμόζεται σε συνθήκες φτώχειας, ακρίβειας και εξαθλίωσης των λαϊκών στρωμάτων, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση υπηρετεί πιστά την πολεμική οικονομία, εμπλέκει τη χώρα στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα, στηρίζει το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ στο έγκλημα της γενοκτονίας των Παλαιστινίων , μετατρέπει τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ, συγκαλύπτει το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη και σωρεία σκανδάλων που επιβεβαιώνουν το βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα της πολιτικής της

· .ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

· ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ».